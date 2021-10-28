Пидкивка: Пока я просто поддерживаю форму с Минаем

Экс-вратарь молодежной сборной Украины Роман Пидкивка, который сейчас тренируется с " Минаем ", поделился своими впечатлениями о пребывании в закарпатском клубе.

"Я доволен тем, как в "Минае" организован тренировочный процесс. Но пока я здесь просто поддерживаю спортивную форму. Больше комментировать нечего", - сказал Пидкивка.

Напомним, что раньше Роман Пидкивка выступал за львовские "Карпаты", киевский "Арсенал", одесский "Черноморец". За молодежную сборную Украины голкипер провел десять матчей.