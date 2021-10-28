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Пидкивка: Пока я просто поддерживаю форму с Минаем
О контракте пока что рано говорить
Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко
Экс-вратарь молодежной сборной Украины Роман Пидкивка, который сейчас тренируется с "
"Я доволен тем, как в "Минае" организован тренировочный процесс. Но пока я здесь просто поддерживаю спортивную форму. Больше комментировать нечего", - сказал Пидкивка.
Напомним, что раньше Роман Пидкивка выступал за львовские "Карпаты", киевский "Арсенал", одесский "Черноморец". За молодежную сборную Украины голкипер провел десять матчей.
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