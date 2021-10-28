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Динамо - в топ-10 академий по количеству воспитанников-вратарей в европейских чемпионатах
Девять вратарей академии Динамо играют в различных европейских чемпионатах
ФК Динамо
Футбольная обсерватория CIES составила рейтинг клубов Европы, наибольшее количество воспитанников-голкиперов которых играют в европейских чемпионатах.
В расчёт брались игроков возрасте от 15 до 21 года включительно, которые провели в академии одного клуба не менее трех лет.
Согласно рейтингу, "
Киевляне с еще пятью клубами занимают в этом рейтинге второе место.
Best training clubs for goalkeepers: @AFCAjax at the ???? for current 3⃣1⃣ European top division players ???? @Arsenal & @FCBarcelona also in the top ???? Full training club rankings in last @CIES_Football Weekly Post ???? https://t.co/2on58dD5Ql pic.twitter.com/cwRdjadYYj— CIES Football Obs (@CIES_Football) October 28, 2021
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