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Динамо - в топ-10 академий по количеству воспитанников-вратарей в европейских чемпионатах

Премьер-лига
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Девять вратарей академии Динамо играют в различных европейских чемпионатах

Динамо - в топ-10 академий по количеству воспитанников-вратарей в европейских чемпионатах

ФК Динамо

Новина українською

Футбольная обсерватория CIES составила рейтинг клубов Европы, наибольшее количество воспитанников-голкиперов которых играют в европейских чемпионатах.

В расчёт брались игроков возрасте от 15 до 21 года включительно, которые провели в академии одного клуба не менее трех лет.

Согласно рейтингу, "Динамо" воспитало 9 вратарей, которые играют в европейских высших дивизионах.

Киевляне с еще пятью клубами занимают в этом рейтинге второе место.

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В статье: Динамо (Киев)
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