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Беседин: Лучший бомбардир УПЛ? Дайте мне хотя бы полный сезон сыграть, тогда смогу пободаться
У Артема то дисквалификация, то травма
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "
"Как только я смогу и первый, и второй круг отыграть на поле. Я недавно задумывался об этом – когда закончилась дисквалификация, я вышел только на второй круг, сейчас я первый круг опять не сыграю из-за травмы.
8-9 голов забиваю за полсезона, дайте мне хотя бы полный сезон сыграть – тогда только смогу пободаться. Ну надо реально смотреть на вещи", – сказал Беседин.
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