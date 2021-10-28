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Беседин: Лучший бомбардир УПЛ? Дайте мне хотя бы полный сезон сыграть, тогда смогу пободаться

Премьер-лига
(1 голосов)

У Артема то дисквалификация, то травма

Беседин: Лучший бомбардир УПЛ? Дайте мне хотя бы полный сезон сыграть, тогда смогу пободаться

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Динамо" Артем Беседин порассуждал о том, сможет ли он стать лучшим бомбардиром УПЛ.

"Как только я смогу и первый, и второй круг отыграть на поле. Я недавно задумывался об этом – когда закончилась дисквалификация, я вышел только на второй круг, сейчас я первый круг опять не сыграю из-за травмы.

8-9 голов забиваю за полсезона, дайте мне хотя бы полный сезон сыграть – тогда только смогу пободаться. Ну надо реально смотреть на вещи", – сказал Беседин.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Беседин
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Источник:
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Комментарии (1)
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Hanter44 (Baburka)
28.10.2021 в 20:38
дайте нашому телятi вовка з'iсти
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