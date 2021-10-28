Беседин: Лучший бомбардир УПЛ? Дайте мне хотя бы полный сезон сыграть, тогда смогу пободаться

Нападающий " Динамо " Артем Беседин порассуждал о том, сможет ли он стать лучшим бомбардиром УПЛ.

"Как только я смогу и первый, и второй круг отыграть на поле. Я недавно задумывался об этом – когда закончилась дисквалификация, я вышел только на второй круг, сейчас я первый круг опять не сыграю из-за травмы.

8-9 голов забиваю за полсезона, дайте мне хотя бы полный сезон сыграть – тогда только смогу пободаться. Ну надо реально смотреть на вещи", – сказал Беседин.