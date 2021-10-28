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Степаненко: Хотел бы поблагодарить Рината Ахметова, что в 2010 году поверил в меня

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Тарас подписал новый контракт с клубом

Степаненко: Хотел бы поблагодарить Рината Ахметова, что в 2010 году поверил в меня

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко рассказал о продлении контракта с клубом и ближайших целях в команде.

– Тарас, ты уже являешься легендой клуба и входишь в топ-6 футболистов в истории по количеству сыгранных матчей. Планируешь за эти два года войти в топ-5?

– Конечно, я никогда не считал матчи, но мне очень приятно, что за время, которое нахожусь в клубе, провел их достаточное количество. Буду делать все, чтобы помогать "Шахтеру" и в дальнейшем! Если войду в топ-5, для меня это будет огромнейшее достижение.

– Ты пришел в "Шахтер" в 2010 году и стал одним из лучших опорников в истории клуба. Можно ли сказать, что все удалось, все цели реализованы?

– Я хочу сказать слова благодарности. Я в "Шахтере" с 2010 года – летом будет уже 12 лет. И сегодня для меня очень важный момент. Хотел бы поблагодарить президента клуба, Рината Леонидовича Ахметова, за то, что в 2010 году поверил в меня, оказал доверие, которое я стараюсь оправдывать на каждой тренировке, в каждом матче, каждый день. Огромное спасибо ФК "Шахтер" за то, что вырастил меня не только как футболиста, но и как личность, руководству клуба, Сергею Анатольевичу Палкину, Дарио Срне, главному тренеру Роберто Де Дзерби. Я знаю, что они поддержали меня в продлении контракта и сказали свое веское слово для того, чтобы я остался в клубе. Огромное спасибо болельщикам, которые всегда поддерживают команду в победах и поражениях, поддерживают меня. Для нас это многое значит. И, конечно, огромное спасибо моей большой семье – жене, детям, маме, родственникам и друзьям. Они помогли мне принять единственно правильное решение – остаться в клубе, ведь для меня это очень важно. Находиться в "Шахтере" на протяжении такого времени, соответствовать уровню и амбициям клуба – для меня это большое достижение.

– Болельщики знают тебя как книгомана, футболиста, который любит читать. Предстоящие два года станут новой главой автобиографии? И пишется ли она уже?

– Нет, автобиографию я не пишу, но пытаюсь развиваться, потому что стоять на месте нельзя. Читаю то, что нахожу, что мне нравится. Вот примерно такая библиотека, как в клубе, есть и у меня дома. Надеюсь, что буду писать историю вместе с клубом, сколько еще будет сил.

– На твоем счету 25 голов. Можешь вспомнить самый яркий?

– Самый первый. Это был мой дебют в Лиге чемпионов – помню, как переживал, помню этот матч, и в нем я забил. Самый запоминающийся и самый эмоциональный гол. 30? Я думаю, все возможно – буду стараться это сделать. Не такой уж большой показатель, чтобы его нельзя было покорить.

– Какие цели ставишь перед собой на следующие два года и что хотел бы сказать болельщикам "Шахтера"?

– Цели в "Шахтере" всегда самые высокие. Мы всегда хотим побеждать, и я буду прилагать все усилия. Для этого я здесь нахожусь такое количество времени и останусь на срок нового контракта. А болельщикам хочу сказать большое спасибо за то, что они всегда поддерживают клуб. Мы играем для вас, показываем яркий футбол и добиваемся результата для вас и будем стараться оправдать ваши ожидания.

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (2)
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Ракицкий (Питер)
28.10.2021 в 23:34
Легенда Шахтера как и Анатолий Тимощук.Уважуха.
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+1
0
аr_UPL (Киев)
28.10.2021 в 23:25
Поцілуй Семйона в пупок
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0
-1


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