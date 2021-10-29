Четыре игрока Ворсклы выздоровели от коронавируса перед игрой с Черноморцем

В рамках 13-го тура Премьер-лиги "Ворскла" будет принимать "Черноморец".

По данным источника, возобновят тренировочный процесс в общей группе после самоизоляции полтавчане Владимир Чеснаков, Давид Пуцлин, Валерий Бондаренко, Даниил Кравчук.

И, если они сумеют быстро восстановиться после болезни, то главный тренер Юрий Максимов сможет на них рассчитывать в поединке с одесситами.

Напомним, что пока "Ворскла" занимает третье место в чемпионате УПЛ, набрав 24 очка, а также завоевала право выступать в четвертьфинале Кубка Украины.

Матч "Ворскла" - "Черноморец" состоится 1 ноября и начнется в 19:30.