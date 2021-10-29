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Четыре игрока Ворсклы выздоровели от коронавируса перед игрой с Черноморцем
Полтавчане вышли из самоизоляции
Фото: ФК Ворскла
В рамках 13-го тура Премьер-лиги "Ворскла" будет принимать "Черноморец".
По данным источника, возобновят тренировочный процесс в общей группе после самоизоляции полтавчане Владимир Чеснаков, Давид Пуцлин, Валерий Бондаренко, Даниил Кравчук.
И, если они сумеют быстро восстановиться после болезни, то главный тренер Юрий Максимов сможет на них рассчитывать в поединке с одесситами.
Напомним, что пока "Ворскла" занимает третье место в чемпионате УПЛ, набрав 24 очка, а также завоевала право выступать в четвертьфинале Кубка Украины.
Матч "Ворскла" - "Черноморец" состоится 1 ноября и начнется в 19:30.
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