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Четыре игрока Ворсклы выздоровели от коронавируса перед игрой с Черноморцем

Премьер-лига
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(1 голосов)

Полтавчане вышли из самоизоляции

Четыре игрока Ворсклы выздоровели от коронавируса перед игрой с Черноморцем

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

В рамках 13-го тура Премьер-лиги "Ворскла" будет принимать "Черноморец".

По данным источника, возобновят тренировочный процесс в общей группе после самоизоляции полтавчане Владимир Чеснаков, Давид Пуцлин, Валерий Бондаренко, Даниил Кравчук.

И, если они сумеют быстро восстановиться после болезни, то главный тренер Юрий Максимов сможет на них рассчитывать в поединке с одесситами.

Напомним, что пока "Ворскла" занимает третье место в чемпионате УПЛ, набрав 24 очка, а также завоевала право выступать в четвертьфинале Кубка Украины.

Матч "Ворскла" - "Черноморец" состоится 1 ноября и начнется в 19:30.

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В статье: Ворскла (Полтава) Черноморец (Одесса) коронавирус
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Комментарии (1)
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Цой1977 (Полтава)
29.10.2021 в 08:22
Надійне джерело, навіть не знають як звати Кравчука
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