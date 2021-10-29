Защитник Мариуполя: Постараемся показать хорошую игру с Динамо

Защитник "Мариуполя" Даниил Удод прокомментировал поражение от киевского "Динамо" (1:2) в матче 1/8 финала Кубка Украины.

- Конечно, нам тяжело дался этот тайм. Не удавалось взять под контроль мяч. Впереди действовали без мяча и не могли использовать нашу скорость в атакующих действиях. После перерыва исправились, показали хорошую игру, контролировали мяч, создавали моменты. Нам есть над чем работать.

- При счете 0:2 гол Очеретько стал для команды глотком свежего воздуха для утопающего?

- Да. 1:2 – это скользкий счет. У нас появился шанс сравнять счет, но, к сожалению, не получилось.

- В субботу вновь матч с "Динамо". Чего ждете от этой игры?

- Думаю, будет еще один трудный матч. У нас будет несколько дней на восстановление, проведем работу над ошибками и постараемся показать хорошую игру, - сказал Удод.