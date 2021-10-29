  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Защитник Мариуполя: Постараемся показать хорошую игру с Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Мариуполя: Постараемся показать хорошую игру с Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

"Азовцы" вновь встретятся с киевлянами, но уже в чемпионате

Защитник Мариуполя: Постараемся показать хорошую игру с Динамо

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

Защитник "Мариуполя" Даниил Удод прокомментировал поражение от киевского "Динамо" (1:2) в матче 1/8 финала Кубка Украины.

- Конечно, нам тяжело дался этот тайм. Не удавалось взять под контроль мяч. Впереди действовали без мяча и не могли использовать нашу скорость в атакующих действиях. После перерыва исправились, показали хорошую игру, контролировали мяч, создавали моменты. Нам есть над чем работать.

- При счете 0:2 гол Очеретько стал для команды глотком свежего воздуха для утопающего?

- Да. 1:2 – это скользкий счет. У нас появился шанс сравнять счет, но, к сожалению, не получилось.

- В субботу вновь матч с "Динамо". Чего ждете от этой игры?

- Думаю, будет еще один трудный матч. У нас будет несколько дней на восстановление, проведем работу над ошибками и постараемся показать хорошую игру, - сказал Удод.

Читайте такжеНа субботний матч Мариуполя с Динамо в чемпионате пустят зрителей
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Динамо (Киев) Данил Удод
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Мариуполь

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...