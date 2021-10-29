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Будковский прокомментировал слухи о переходе в Ворсклу
Также он высказался о финансовом положении "северян"
Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко
Нападающий "Десны" Филипп Будковский прокомментировал слухи, связывающие его с переходом в "Ворсклу". Напомним, онтракт форварда с черниговским клубом истекает 31 декабря.
"На данный момент конкретного разговора на эту тему не было, на контакт со мной никто не выходил. Разговор был летом, но очень быстро все закончилось, поскольку надо было в этом контексте решать финансовый вопрос, бесплатно меня отпускать тогда никто не хотел.
Привлекает ли меня вариант с "Ворсклой"? Конечно, почему нет? Команда борется за призовые места, соответственно, этот вариант мне интересен.
Что касается "Десны", то по поводу продления контракта со мной никто не разговаривал. Мой контракт действует до 31 декабря, хотя, по сути, до последнего тура, ведь там уже все разъезжаются по отпускам, а там будет видно. Пока я являюсь игроком "Десны".
А насчет долгов в клубе... Они стали немного меньше, но все равно хорошего мало", - сказал Будковский.
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