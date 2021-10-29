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Ровно 60 лет назад донецкий Шахтер завоевал свой первый трофей
"Горняки" в финале Кубка обыграли московский "Торпедо" со счетом 3:1
Фото: ФК Шахтер Донецк
Донецкий "Шахтер" ровно 60 лет назад завоевал свой первый трофей – Кубок СССР.
Событие состоялось 29 октября 1961 года в присутствии 100 тысяч зрителей в Москве, когда "горняки" победили действующего на тот момент обладателя Кубка "Торпедо" со счетом 3:1. Команда стартовала с 1/32 финала и на пути к решающему матчу прошла 5 соперников.
Уже на 1-й минуте Анатолий Родин ударом под перекладину вывел свою команду вперед, но в конце первого тайма Слава Метревели восстановил равенство, а во втором тайме дубль Юрия Ананченко принес "Шахтеру" исторический трофей.
"Шахтер" – "Торпедо" (Москва) – 3:1 (1:1)
Голы: 1:0 Родин (1), 1:1 Метревели (45), 2:1 Ананченко (65), 3:1 Ананченко (70)
"Шахтер": Стрелков, Головко, Снегирев, Алябьев, Мизерный, Сальков (к), Родин, Колосов, Ананченко, Захаров, Сапронов
Отметим, что в следующем, 1962 году "Шахтер" повторил свой успех и снова завоевал Кубок СССР. А на сегодня в активе клуба суммарно уже 41 трофей.
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