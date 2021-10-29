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Ингулец - Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
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Ингулец - Верес: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.10.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Ингулец - Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Тринадцатый тур УПЛ не богат супер-противостояниями, но все же не лишен изюминки. Прагматичные "Ингулец" и "Верес" сыграют как прямые конкуренты, хотя команда из Ровно находится далеко за пределами зоны вылета. Это будет футбол не для гурманов. Это будет футбол на разультат.

Матч 13-го тура УПЛ состоится в субботу, 30-го октября 2021-го года, в 19:30. Прямая онлайн видеотрансляция – телеканал "Футбол 2". Также матч можно будет посмотреть в Интернете на ресурсе Oll.tv, а также других платформах, которые ретранслируют сигнал официального транслятора УПЛ.

Для тех, кто не сможет просмотреть видеоэфир матча, матч-центр UA-Футбола проведет онлайн прямую текстовую трансляцию поединка. По ссылке >>>

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В статье: Верес (Ровно) Ингулец (Петрово)
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