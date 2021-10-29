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Шахтер - Десна: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Шахтер" - "Десна", украинская Премьер-лига, 30 октября 2021

Шахтер - Десна: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

За четыре дня до повторной игры с "Реалом" в ЛЧ, донецкий "Шахтер" проведет матч внутреннего первенства. В соперниках - черниговская "Десна", переживающая не лучшие времена. После четырех побед в четырех стартовых матчах, коллектив Рябоконя куда чаще стал терять очка, чем добывать, но это не означает, что донецкому клубу можно расслабиться. У черниговцев хватает добротных игроков, да и с мотивацией в игре с грандом проблем быть не должно.

"Шахтер" продолжает жить по графику "две игры в неделю", а потому Роберто де Дзерби нужно будет проявить гибкость и умение работать с составом. Основные футболисты должны будут, как сыграть против "Десны", так и сохранить часть сил на "Реал". А потому - возможны сюрпризы в составе.

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Смотрите матч 13-го тура УПЛ в субботу, 30-го октября, на канале "Футбол 1". Начало игры в 17:00. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Шахтер" - "Десна" будет доступна на платформе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Шахтер" - "Десна" на UA-Футбол >>

Больше новостей о "Шахтере" читайте в телеграм-канале Братство Молота и Кирки >>
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В статье: Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк)
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