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Шахтер - Десна: где и когда смотреть матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч "Шахтер" - "Десна", украинская Премьер-лига, 30 октября 2021
Фото: ФК Шахтер
За четыре дня до повторной игры с "Реалом" в ЛЧ, донецкий "Шахтер" проведет матч внутреннего первенства. В соперниках - черниговская "Десна", переживающая не лучшие времена. После четырех побед в четырех стартовых матчах, коллектив Рябоконя куда чаще стал терять очка, чем добывать, но это не означает, что донецкому клубу можно расслабиться. У черниговцев хватает добротных игроков, да и с мотивацией в игре с грандом проблем быть не должно.
"Шахтер" продолжает жить по графику "две игры в неделю", а потому Роберто де Дзерби нужно будет проявить гибкость и умение работать с составом. Основные футболисты должны будут, как сыграть против "Десны", так и сохранить часть сил на "Реал". А потому - возможны сюрпризы в составе.
Смотрите матч 13-го тура УПЛ в субботу, 30-го октября, на канале "Футбол 1". Начало игры в 17:00. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".
Легальная интернет трансляция матча "Шахтер" - "Десна" будет доступна на платформе Oll.tv.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Шахтер" - "Десна"
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