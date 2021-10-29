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Палкин: Степаненко - легенда Шахтера. Молодые футболисты равняются не него

Премьер-лига
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Лидер "горняков" продлил соглашение на два года

Палкин: Степаненко - легенда Шахтера. Молодые футболисты равняются не него

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал продление контракта на два года с полузащитником Тарасом Степаненко.

– Давно ли приняли решение продлить контракт с Тарасом Степаненко? Почему именно сейчас это сделали?

– Потому что у него немного больше чем через полгода заканчивался контракт – естественно, приняли решение его продлить. Разговаривали с тренерским штабом, с Дарио, с президентом, и все поддержали идею, что однозначно еще на два года нам Тарас нужен. Поэтому приняли такое решение и подписали контракт.

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– Тарас на данный момент входит в топ-6 игроков по количеству матчей за "Шахтер". Можно смело считать его легендой клуба?

– Он однозначно легенда: в клубе больше 10 лет, провел 352 матча, капитан команды. Для меня все эти титулы – очень важно, но самое главное, что он – профессионал. Для нашей команды, где очень много молодых футболистов, это очень важно, особенно в тренировочном процессе. Они смотрят на легенд, на тех, кто уже много отыграл в клубе, и перенимают опыт. Для нас очень важно, что Тарас для них – идеал, что они все равняются на него. Кроме футбольных вопросов Тарас еще закрывает воспитательные и образовательные, что очень и очень важно в таких коллективах.

– Можно ли считать Тараса Степаненко одним из лучших центральных полузащитников за всю историю "Шахтера"?

– Думаю, в тройку он однозначно входит – столько лет играет за "Шахтер", столько матчей проводит. Я считаю, однозначно. И наше решение продлить контракт, по большому счету, еще одно доказательство того, как мы его оцениваем, - сказал Палкин.

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В статье: Тарас Степаненко Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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