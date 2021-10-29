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Лидер Динамо во второй раз стал отцом

Премьер-лига
(1 голосов)

Незабываемые чувства!

Лидер Динамо во второй раз стал отцом

Фото: instagram.com/buialska.alina

Новина українською

В семье 28-летнего полузащитника "Динамо" Виталия Буяльского счастливое пополнение. У лидера киевлян родился сын. Об этом радостном событии сообщила жена футболиста Алина в своем Instagram.

Имя малыша пока неизвестно.

29.10.21. Добро пожаловать в нашу семью, сыночек. Не верю, теперь нас четверо, - подписала фото Алина Буяльская в Instagram.

Напомним, это второй ребенок Алины и Виталия. Пара уже воспитывает дочь Злату. В нынешнем сезоне Буяльский провел 13 матчей за "Динамо" во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и выполнил одну результативную передачу.

Лидер Динамо во второй раз стал отцом - изображение 1
Фото: instagram.com/buialska.alina


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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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Комментарии (4)
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Hanter44 (Baburka)
29.10.2021 в 13:20
Поздравления!
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
29.10.2021 в 12:42
Дружина - сестра Шапаренка.
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+1
0
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Динамiт (Василькiв)
29.10.2021 в 13:11
Добре,що не мама !
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0
-1
kuandrew (Львов)
29.10.2021 в 12:19
Молодець пацан...Всюди встигає))
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+5
0


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