Лидер Динамо во второй раз стал отцом

В семье 28-летнего полузащитника "Динамо" Виталия Буяльского счастливое пополнение. У лидера киевлян родился сын. Об этом радостном событии сообщила жена футболиста Алина в своем Instagram.

Имя малыша пока неизвестно.

29.10.21. Добро пожаловать в нашу семью, сыночек. Не верю, теперь нас четверо, - подписала фото Алина Буяльская в Instagram.

Напомним, это второй ребенок Алины и Виталия. Пара уже воспитывает дочь Злату. В нынешнем сезоне Буяльский провел 13 матчей за "Динамо" во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и выполнил одну результативную передачу.

Фото: instagram.com/buialska.alina



