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Лидер Динамо во второй раз стал отцом
Незабываемые чувства!
Фото: instagram.com/buialska.alina
В семье 28-летнего полузащитника "Динамо" Виталия Буяльского счастливое пополнение. У лидера киевлян родился сын. Об этом радостном событии сообщила жена футболиста Алина в своем Instagram.
Имя малыша пока неизвестно.
29.10.21. Добро пожаловать в нашу семью, сыночек. Не верю, теперь нас четверо, - подписала фото Алина Буяльская в Instagram.
Напомним, это второй ребенок Алины и Виталия. Пара уже воспитывает дочь Злату. В нынешнем сезоне Буяльский провел 13 матчей за "Динамо" во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и выполнил одну результативную передачу.
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