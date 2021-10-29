Злая Бавария, Барселона без Кумана и битва Роналду с Кейном. Какой футбол смотреть на выходных

UA-Футбол подготовил для вас список самых интересных с точки зрения интриги поединков на следующих выходных - 30 и 31 октября. Но ведь уикенд обычно начинается в пятницу вечером…

Пятница, 29 октября

Пари Сен-Жермен - Лилль

Лига 1

Время - 22:00

Трансляция - MEGOGO

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В прошлом сезоне "Лилль" сотворил, казалось, невозможно - столкнул парижского гиганта с трона. И хотя главного создателя того успеха - тренера Кристофа Гальте - с командой уже нет, но доги остаются злыми и кусачими. Особенно если это касается такого соперника как ПСЖ, которого "любят искренней любовью" по всей Франции. ПСЖ, кстати, в последнее время уже не выглядит недостижимым - поражение от "Ренна" и ничья с "Марселем" должны придать уверенности футболистам "Лилля". Но парижане выйдут мстить за прошлый сезон и совсем свежее поражение в матче за Суперкубок.

Суббота, 30 октября

Аталанта - Лацио

Серия - А

Время - 16:00

Трансляция - MEGOGO

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"Аталанта" уже совсем рядом с лидирующей четверкой, "Лацио" дышит в спину. Обе команды пока не демонстрируют стабильных результатов, но когда игра у них идет, это настоящее зрелище. А как может быть по-другому, если их тренируют такие адепты яркого футбола как Гасперини и Сарри. К слову, в последних пяти очных поединках "Аталанта" и "Лацио" в среднем забивали по пять голов за матч. Есть подозрение, что тенденция сохранится и в этот раз.

Унион Берлин - Бавария

Бундеслига

Время - 16:30

Трансляция - MEGOGO

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Посреди недели "Бавария" шокировала Европу. Не очередной большой победой, а как раз наоборот - впервые более чем за 40 лет мюнхенцы пропустили пять голов. При этом "Бавария" проиграла "Боруссии" из Менхенгладбаха, играя основным составом. Теперь возникает вопрос - это так ретроградный Меркурий повлиял на Левандовского и компанию, или у команды Нагельсмана наметился спад? В субботу проверим.

Шахтер - Десна

УПЛ

Время - 17:00

Трансляция - Футбол 1

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"Десна" в нынешнем сезоне - одно из самых больших разочарований. Из-за проблем клуба подопечные Рябоконя перестали демонстрировать весь свой потенциал. Но игра с "Шахтером" - это как раз возможность поправить свое финансовое положение. Мотивация от третьих сторон в УПЛ давно секрет Полишинеля. Не забывайте, что и горнякам придется играть с мыслями о мадридском "Реале", который ожидает их уже на следующей неделе в Лиге Чемпионов. Потому не спешите отдавать победу фавориту.

Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед

АПЛ

Время - 19:30

Трансляция - Setanta Sport

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На неделе Криштиану Роналду призвал партнеров поддержать Оле-Гунара Сульшера - норвежец, да и вся команда попала в сильный шторм после сокрушительного поражения от "Ливерпуля". А здесь новое испытание - выезд к шпорам, которые в турнирной таблице располагаются на одну ступеньку выше. Кто знает, возможно, именно этот матч станет роковым для тренера манчестерского гранда. Но если отбросить бэкграунд, то поединок станет противостоянием двух выдающихся бомбардиров современности - Криштиану Роналду и Гарри Кейна.

Барселона - Алавес

Ла Лига

Время - 22:00

Трансляция - MEGOGO

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Свершилось, поражение от "Райо Вальекано" стало последней каплей, переполнившей чашу терпения руководства "Барселоны". На матч с "Алавесом" блаугранас выведет уже новый тренер, а не Рональд Куман. Конечно, все ждут приезда Хави, но для когда-то цепкого защитника Серхи Бархуана эта игра станет кульминацией его тренерской карьеры. А может быть и толчком к чему-то великому. Если Хави не удастся отбить у катарцев, скорее всего, ему придется вести команду до завершения сезона. Так что в матче с "Алавесом", который, кстати, побеждал в двух предыдущих турах, станет понятно, во что может играть "Барселона" с новым тренером.

Воскресенье, 31 октября

Астон Вилла - Вест Хэм

АПЛ

Время - 18:30

Трансляция - Setanta Sport

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На минувших выходных молотобойцы победили "Тоттенхэм", перед этим "Эвертон", а посреди недели выбили "Манчестер Сити" из Кубка лиги, который горожане выигрывали четыре последних года. Кажется, пора причислить команду Андрея Ярмоленко к числу претендентов на четвертое место в АПЛ (с тройкой все понятно, у них свои разборки). "Астон Вилла" после продажи Грилиша уже не привлекает столько внимания, но бирмингемцы остаются командой с весьма продуктивной атакой, настраивающей на яркий матч.

Металлист 1925 - Заря

УПЛ

Время - 19:30

Трансляция - Футбол 1

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Пока внимание большей части харьковских болельщиков приковано к "Металлисту" Ярославскому, "Металлист 1925" незаметно поднялся в верхнюю половину турнирной таблицы УПЛ. Валерий Кривенцов пережил непростой период на старте сезона и выдал серию четырех побед подряд. В команде уже появились игроки, которые выделяются на общем фоне - в первую очередь речь о Крыськиве и Марлисоне. Теперь испытание "Зарей" с мощной атакой в ​​лице Шахаба, Гладкого и, конечно, Аллахьяра, но с весьма проблемной защитой. Удастся ли харьковчанам воспользоваться слабыми местами бронзового призера и сделать еще один шаг вверх?

Рома - Милан

Серия А

Время - 21:45

Трансляция - MEGOGO

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Игра "Милана" в последнее время несколько потускнела, зато приобрела ту солидность, которая нужна для получения титула. Стефано Пиоли выдал невероятный старт - девять побед в десяти стартовых турах и, наверное, не хочет останавливаться, пусть в соперниках сам Жозе Моуриньо. Впрочем, в последнее время магия португальца не так действенна - он проиграл "Лацио", проиграл "Ювентусу", сыграл вничью с "Наполи". О 1:6 от "Буде-Глимта" вообще стыдно вспоминать. В среду удалось на характере обыграть последнюю команду лиги - "Кальяри", теперь волкам нужно демонстрировать характер с лидером.

Реал Сосьедад - Атлетик Бильбао

Ла Лига

Время - 22:00

Трансляция - MEGOGO

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История "Лестера" потихоньку покрывается пылью, но в Испании есть команда, которая не прочь повторить легендарный успех лисов. На фоне кризисной "Барселоны", нестабильного "Реала" и несколько закостенелого "Атлетико" "Реала Сосьедад" выжимает максимальный результат, позволяющий лидировать в лиге после 11 туров. Но в это воскресенье команду из Сан-Себастьяна ожидает действительно тяжелое испытание - дерби с "Атлетиком", который наверняка не будет делать снисхождения соседям. Львы сами не прочь воспользоваться ситуацией и побороться по крайней мере за место в Лиге Чемпионов.