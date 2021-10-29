Агент Матвиенко: Коля не подписывал новый контракт с Шахтером

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко не подписывал новый контракт с донецким клубом. Об этом сообщил агент футболиста Юрий Данченко.

Накануне СМИ распространили информацию о том, что Матвиенко подписал новое соглашение с клубом до 2025 года.

"Коля пока не подписывал никаких новых соглашений. Мы с ним с большим удивлением узнали из СМИ о том, что это произошло. Без нас так бы не поступили (улыбается). Да, переговоры идут, и они, можно сказать, в завершающей стадии. Но информация о новом контракте пока поспешная", - заявил агент.

25-летний Матвиенко является воспитанником "Шахтера", за первую команду которого дебютировал в 2015 году. Также защитник выступал в УПЛ за "Ворсклу" и "Карпаты".

В текущем сезоне Матвиенко принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых выполнил одну результативную информацию.

Напомним, ранее стало известно о том, что Тарас Степаненко подписал новый контракт с "Шахтером".