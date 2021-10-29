Полузащитником Металлиста 1925 интересуются клубы из Бельгии и Чехии

21-летним полузащитником "Металлиста 1925" Дмитрием Крыськивым интересуются европейские клубы. Об этом рассказал агент футболиста Юрий Данченко.

"Дима Крыськив — один из лидеров "Металлиста 1925" и нынешней молодежки. На него сейчас большой спрос.

У нас на руках, например, уже есть предложение от бельгийского и чешского клубов", - заявил Данченко.