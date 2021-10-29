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Полузащитником Металлиста 1925 интересуются клубы из Бельгии и Чехии
Контракт футболиста принадлежит "Шахтеру"
Фото: Металлист 1925
21-летним полузащитником "Металлиста 1925" Дмитрием Крыськивым интересуются европейские клубы. Об этом рассказал агент футболиста Юрий Данченко.
"Дима Крыськив — один из лидеров "Металлиста 1925" и нынешней молодежки. На него сейчас большой спрос.
У нас на руках, например, уже есть предложение от бельгийского и чешского клубов", - заявил Данченко.
Напомним, Крыськив - воспитанник "Шахтера", который выступает на правах аренды за харьковский клуб. В нынешнем сезоне хавбек провел 12 матчей за "Металлист 1925", в которых забил три гола и столько же сделал результативных передач. В составе молодежной сборной Украины Крыськив забил два гола в семи играх.
Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.
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