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Степаненко - о новом контракте: По улыбке можно понять, насколько радостное для меня событие
Тарас подписал новый контракт с клубом
instagram.com/tarasstepanenko
Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко поделился эмоциями о
"По улыбке можно понять, насколько радостное для меня событие.
Спасибо всем за доверие! Сейчас одни эмоции, и слова в предложения слабо собираются.
Чуть позже расскажу, что для меня значат прошедшие 11,5 лет в "Шахтере" и новый контракт.
Семья!", — написал Степаненко.
Напомним, что новое соглашение Тараса рассчитано до лета 2024 года.
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