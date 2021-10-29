Степаненко - о новом контракте: По улыбке можно понять, насколько радостное для меня событие

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко поделился эмоциями о продлении контракта с клубом .

"По улыбке можно понять, насколько радостное для меня событие.

Спасибо всем за доверие! Сейчас одни эмоции, и слова в предложения слабо собираются.

Чуть позже расскажу, что для меня значат прошедшие 11,5 лет в "Шахтере" и новый контракт.

Семья!", — написал Степаненко.