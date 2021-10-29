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Степаненко - о новом контракте: По улыбке можно понять, насколько радостное для меня событие

Премьер-лига
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Тарас подписал новый контракт с клубом

Степаненко - о новом контракте: По улыбке можно понять, насколько радостное для меня событие

instagram.com/tarasstepanenko

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко поделился эмоциями о продлении контракта с клубом.

"По улыбке можно понять, насколько радостное для меня событие.

Спасибо всем за доверие! Сейчас одни эмоции, и слова в предложения слабо собираются.

Чуть позже расскажу, что для меня значат прошедшие 11,5 лет в "Шахтере" и новый контракт.

Семья!", — написал Степаненко.

Напомним, что новое соглашение Тараса рассчитано до лета 2024 года.

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк)
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