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"Хороший день начинается с бокса" - Селезнев показал свои тренировки в ринге
Евгений продолжает работать над собой
instagram.com/e_seleznev
Пока некоторые украинские команды играли матчи Кубка Украины, нападающий "
"Хороший день начинается с бокса", — прокомментировал Евгений видео своей тренировки.
Напомним, что в текущем сезоне Селезнев провел за "Минай" 10 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.
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Комментарии (5)
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ua-football-2021 (Київ)
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Динамо-машина (Киев)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
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Цап-царап (Харків)
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