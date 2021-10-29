"Хороший день начинается с бокса" - Селезнев показал свои тренировки в ринге

Ху*ня полная. Медленно бьёт, зажатый. Понятно, что он футболист и умеет играть в футбол, но хороший бокс приходит только после очень многих и долгих тренировок. Поэтому если на бокс ходить иногда, то толку от этого ноль. К тому же степень мастерства реально видна только в спаррингах.