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"Хороший день начинается с бокса" - Селезнев показал свои тренировки в ринге

Премьер-лига
(1 голосов)

Евгений продолжает работать над собой

"Хороший день начинается с бокса" - Селезнев показал свои тренировки в ринге

instagram.com/e_seleznev

Новина українською

Пока некоторые украинские команды играли матчи Кубка Украины, нападающий "Миная" Евгений Селезнев подтягивал свои навыки в боксе.

"Хороший день начинается с бокса", — прокомментировал Евгений видео своей тренировки.

Напомним, что в текущем сезоне Селезнев провел за "Минай" 10 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

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В статье: Евгений Селезнев ФК Минай
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Комментарии (5)
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ua-football-2021 (Київ)
29.10.2021 в 18:51
Одному мені здається, що на фото гусь єдиний з "опухшою" мордою?
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0
0
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Динамо-машина (Киев)
29.10.2021 в 18:23
Ху*ня полная. Медленно бьёт, зажатый. Понятно, что он футболист и умеет играть в футбол, но хороший бокс приходит только после очень многих и долгих тренировок. Поэтому если на бокс ходить иногда, то толку от этого ноль. К тому же степень мастерства реально видна только в спаррингах.
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+1
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
29.10.2021 в 18:10
До зустрічі з Караваєвим готується.
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+2
0
Соколов (Никополь)
29.10.2021 в 18:09
Молодец Жека. Живи в удовольствие и подрывай пуканы упоротым
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+1
-2
avatar
Цап-царап (Харків)
29.10.2021 в 17:43
Значит не мячом голову отбило...
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+2
-1


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