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Хавбек Мариуполя: Субботняя игра с Динамо 100% будет другой
Мариуполь намерен дать бой лидеру чемпионата
fcmariupol.com
Хавбек "
— Команда настроена на эту игру хорошо. После тяжелого кубкового матча мы уже восстановились. Настроение боевое. Готовимся с полной серьезностью.
— По сравнению с Кубком это будет другой матч?
— Да, сто процентов – другой! После кубковой игры мы получили много позитивной информации о сопернике. Думаю, в субботу игра будет совсем другой.
— Какой именно другой?
— Увидим завтра на поле. Но думаю, все будет хорошо.
— Боязни перед "Динамо" нет?
— Нет! Готовимся серьезно, но боязни нет. Для нас сейчас каждая игра важна.
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