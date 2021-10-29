Хавбек Мариуполя: Субботняя игра с Динамо 100% будет другой

Хавбек " Мариуполя " Алексей Кащук поделился ожиданиями от матча 13-го тура УПЛ с "Динамо".

— Команда настроена на эту игру хорошо. После тяжелого кубкового матча мы уже восстановились. Настроение боевое. Готовимся с полной серьезностью.

— По сравнению с Кубком это будет другой матч?

— Да, сто процентов – другой! После кубковой игры мы получили много позитивной информации о сопернике. Думаю, в субботу игра будет совсем другой.

— Какой именно другой?

— Увидим завтра на поле. Но думаю, все будет хорошо.

— Боязни перед "Динамо" нет?

— Нет! Готовимся серьезно, но боязни нет. Для нас сейчас каждая игра важна.