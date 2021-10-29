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Без Супряги и Антюха, но с де Пеной и Буяльским. Динамо отправилось на матч УПЛ с Мариуполем
Луческу везет на вторую игру с Мариуполем вполне боевой состав
fcdynamo.kiev.ua
Киевское "
В составе делегации "бело-синих" 22 футболиста.
Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет;
Защитники: Шабанов, Тымчик, Забарный, Караваев, Сирота, Кендзера;
Полузащитники: Сидорчук, Цыганков, Леднев, Шепелев, Шапаренко, Андриевский, Вербич, Витиньо, де Пена, Буяльский;
Нападающие: Гармаш, Рамирес, Шкурин.
Напомним, что матч "Мариуполь" – "Динамо" пройдет в субботу, 30 октября, начало – в 14:00.
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Источник:Офіційний сайт Динамо
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Комментарии (2)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
29.10.2021 в 19:50
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alex.belogubko (одесса)
29.10.2021 в 19:45
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