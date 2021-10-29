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Без Супряги и Антюха, но с де Пеной и Буяльским. Динамо отправилось на матч УПЛ с Мариуполем

Премьер-лига
(1 голосов)

Луческу везет на вторую игру с Мариуполем вполне боевой состав

Без Супряги и Антюха, но с де Пеной и Буяльским. Динамо отправилось на матч УПЛ с Мариуполем

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Киевское "Динамо" отправилось в Мариуполь, где проведет матч 13-го тура УПЛ.

В составе делегации "бело-синих" 22 футболиста.

Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет;

Защитники: Шабанов, Тымчик, Забарный, Караваев, Сирота, Кендзера;

Полузащитники: Сидорчук, Цыганков, Леднев, Шепелев, Шапаренко, Андриевский, Вербич, Витиньо, де Пена, Буяльский;

Нападающие: Гармаш, Рамирес, Шкурин.

Напомним, что матч "Мариуполь" – "Динамо" пройдет в субботу, 30 октября, начало – в 14:00.

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В статье: ФК Мариуполь Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
29.10.2021 в 19:50
Будка буде знищена
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0
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alex.belogubko (одесса)
29.10.2021 в 19:45
Отдайте их в ЧО-ДК2 -пусть учаться играть а не сидят на лавочке
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