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Шуст: На поля Поворознюка еще не ездил
Президент клуба занимается агробизнесом
Голкипер
— У Ингульца очень одиозный и харизматичный президент Александр Поворознюк. Расскажите, как с ним познакомились и как он вас убедил перейти в Ингулец?
— Познакомился я с ним, когда еще играл в Ворскле. Мы приезжали на игры Ингульца, потом разговорились с ним, и со временем я получил предложение перейти в Ингулец.
— Долго вас убеждал перейти в Ингулец?
— Сказать, что было много дискуссий по этому поводу, не могу. Конечно, разговаривали, ведь меня интересовало будущее клуба, его стратегия. В принципе, Александр Григорьевич меня убедил.
— У Александра Поворознюка большой агробизнес. Брал ли он вас с собой в поля? Может быть, ездили за рулем трактора или комбайна?
— Я больше двух лет в команде, но на поля еще не ездил. Мы командой хотели поехать, но пока не получается. Некоторые ребята по отдельности ездили.
— Может, Григорьевич использует поля в качестве наказания? Например, сыграл плохо футболист — должен отпахать в поле.
— Нет, пока такого не было (смеется).
— Вы говорили в одном интервью, что у Вас нет совместного бизнеса с Поворознюком. За это время ничего не поменялось? Может у все-таки агросфера припала вам в душу?
— Не поменялось. У нас есть только общий интерес в развитии клуба.
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