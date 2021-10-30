Шуст: На данный момент Ризнык - лучший украинский вратарь

Голкипер Ингульца Богдан Шуст назвал лучших, по его мнению вратарей – в Украине и в мире.

— Назовите топ-3 лучших украинских вратаря в данный момент по вашему мнению?

— На первое место поставлю Ризныка через призму качества работы и эффективности. Дима сейчас играет стабильно и тащит на своих плечах Ворсклу. Это ярко бросается в глаза по последним играм. Пятова и Бущана поставлю на второе место. Два очень хороших вратаря.

Андрюха Пятов в таком возрасте выдает хорошие матчи. Жалко, что после таких качественных игр, как с Интером и за сборную Украины, Де Дзерби решил поставить в основу другого вратаря.

Но это уже тренерский штаб решает. Понятно, что тренер не будет делать себе хуже, ему виднее. Трубин — молодой, перспективный вратарь, заслуживающий отдельного внимания.

— Топ-3 лучших вратаря мира?

— В наше время сложно назвать тройку лучших. В каждом чемпионате есть очень сильные вратари. Мне импонируют Нойер, Алисон, Эдерсон. Да многие вратари нравятся. Сейчас поменялись методики и развитие вратарей.

— Кто был вашим кумиром в детстве?

— Петер Шмейхель.