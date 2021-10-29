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Селезнев: После отставки Кобина не знал, что мне делать

Премьер-лига
(1 голосов)

Кобин и Селезнев - хорошие друзья

Селезнев: После отставки Кобина не знал, что мне делать

Фото: ФК Минай

Новина українською

Нападающий "Миная" Евгений Селезнев прокомментировал отставку Василия Кобина с поста главного тренера команды.

– Уже сколько туров прошло, уже должен был забить.

- Насколько сложно тебе было, когда узнал, что сняли Кобина?

– Тяжело. Я не знал, что мне делать.

- Были мысли, что тебе пора тоже?

– Были. И человека не можешь предать, и свои надо делать результаты.

- А с Кобиным вы тогда общались?

– Мы с ним общаемся и сейчас. Вижусь с ним, мы друзья, столько играли. Как мы можем не общаться, знаю, насколько он порядочный.

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В статье: Василий Кобин Евгений Селезнев ФК Минай
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Источник:
Youtube-канал Sport Arena

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Комментарии (4)
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Ракицкий (Питер)
30.10.2021 в 00:05
Селя молодец.Взял максимум с минимального таланта.Удачи.
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0
-1
Лекарь (село Дарница)
29.10.2021 в 23:35
А после накатил пол стакана и попустило
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+1
0
Arsenals (Днепр)
29.10.2021 в 23:18
Селя сухари сушить и лапти!
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+2
0
avatar
Цап-царап (Харків)
30.10.2021 в 00:13
Тренировки по боксу дадут результат, побоятся убрать...
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0
0


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