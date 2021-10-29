Селезнев: После отставки Кобина не знал, что мне делать

Нападающий " Миная " Евгений Селезнев прокомментировал отставку Василия Кобина с поста главного тренера команды.

– Уже сколько туров прошло, уже должен был забить.

- Насколько сложно тебе было, когда узнал, что сняли Кобина?

– Тяжело. Я не знал, что мне делать.

- Были мысли, что тебе пора тоже?

– Были. И человека не можешь предать, и свои надо делать результаты.

- А с Кобиным вы тогда общались?

– Мы с ним общаемся и сейчас. Вижусь с ним, мы друзья, столько играли. Как мы можем не общаться, знаю, насколько он порядочный.