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Селезнев: После отставки Кобина не знал, что мне делать
Кобин и Селезнев - хорошие друзья
Фото: ФК Минай
Нападающий "
– Уже сколько туров прошло, уже должен был забить.
- Насколько сложно тебе было, когда узнал, что сняли Кобина?
– Тяжело. Я не знал, что мне делать.
- Были мысли, что тебе пора тоже?
– Были. И человека не можешь предать, и свои надо делать результаты.
- А с Кобиным вы тогда общались?
– Мы с ним общаемся и сейчас. Вижусь с ним, мы друзья, столько играли. Как мы можем не общаться, знаю, насколько он порядочный.
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