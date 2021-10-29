Мысык: В детстве вставил спицы для вязания в уши и засунул в розетку

Вингер Руха Марян Мысык вспомнил самый глупый поступок, который он совершал в детстве.

"Самый безумный поступок? Спицы знаешь есть такие, для вязания? И там есть такие проводки еще пластмассовые…

И я засунул их в уши и вставлял в розетку. Меня трухануло так, аж спицы эти почернели.

Я ж малой был, думал, что музыка будет.

Получил от мамы? Я плакать начал, у меня шок был, я разревелся" - рассказал Мысык.