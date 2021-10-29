  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Мысык: В детстве вставил спицы для вязания в уши и засунул в розетку
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мысык: В детстве вставил спицы для вязания в уши и засунул в розетку

Премьер-лига
(1 голосов)

Веселые истории журнал покажет наш

Мысык: В детстве вставил спицы для вязания в уши и засунул в розетку

fcrukh.com

Новина українською

Вингер Руха Марян Мысык вспомнил самый глупый поступок, который он совершал в детстве.

"Самый безумный поступок? Спицы знаешь есть такие, для вязания? И там есть такие проводки еще пластмассовые…

И я засунул их в уши и вставлял в розетку. Меня трухануло так, аж спицы эти почернели.

Я ж малой был, думал, что музыка будет.

Получил от мамы? Я плакать начал, у меня шок был, я разревелся" - рассказал Мысык.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рух (Львов) Марьян Мысык
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Цап-царап (Харків)
30.10.2021 в 00:10
Настоящий футболист... Главное, чтобы ноги не обуглились.
Ответить
0
0
avatar
c99baf (Харьков)
30.10.2021 в 00:10
Брехня,между спицами диэлектрик,ток не пройдёт.Это был сон...
Ответить
0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
30.10.2021 в 00:02
Еще бы за батарею другой рукой взялся... А вообще, пока у детей не нарастет в голове серое вещество - розетки должны быть закрыты заглушками
Ответить
0
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
29.10.2021 в 23:38
За такої схеми підключення струм мав текти через мозок... мабуть нічого важливого не вигоріло, жити можна.
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарница)
29.10.2021 в 23:24
Советский диод, усики с двух сторон сгибаются под формат розетки, чтобы пролезли. Если всунуть, держа руками - оторвет пальцы. Если зажать сам диод уголком учебника, а после всунуть в розетку - оторвет угол учебника, и больше половины обгорит. Так что спицы, это еще та музыка.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...