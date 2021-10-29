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Мысык: В детстве вставил спицы для вязания в уши и засунул в розетку
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Вингер
"Самый безумный поступок? Спицы знаешь есть такие, для вязания? И там есть такие проводки еще пластмассовые…
И я засунул их в уши и вставлял в розетку. Меня трухануло так, аж спицы эти почернели.
Я ж малой был, думал, что музыка будет.
Получил от мамы? Я плакать начал, у меня шок был, я разревелся" - рассказал Мысык.
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Комментарии (5)
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