Мариуполь - Динамо: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Только в среду эти же соперники встречались в 1/8 финала Кубка Украины. Оба наставника выставили не оптимальные составы, но фаворит всё равно смог одержать победу, затратив на неё минимум усилий. За это время Мирча Луческу с командой отправлялись в Киев и вернулись обратно, оставив в столице страны Виталия Миколенко, но прихватив Виталия Буяльского.

Эта встреча будет открывать тринадцатый игровой день в УПЛ. Матч "Мариуполь" - "Динамо" состоится в субботу, 30 октября, на стадионе имени Владимира Бойко в Мариуполе. Арбитры начнут эту встречу в 14:00 по Киеву.

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