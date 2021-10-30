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Мариуполь - Динамо: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Премьер-лига
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Поединок в Приазовье откроет 13-й тур чемпионата

Мариуполь - Динамо: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Фото: ФК Мариуполь/Автор неизвестен

UA-Футбол
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Только в среду эти же соперники встречались в 1/8 финала Кубка Украины. Оба наставника выставили не оптимальные составы, но фаворит всё равно смог одержать победу, затратив на неё минимум усилий. За это время Мирча Луческу с командой отправлялись в Киев и вернулись обратно, оставив в столице страны Виталия Миколенко, но прихватив Виталия Буяльского.

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Эта встреча будет открывать тринадцатый игровой день в УПЛ. Матч "Мариуполь" - "Динамо" состоится в субботу, 30 октября, на стадионе имени Владимира Бойко в Мариуполе. Арбитры начнут эту встречу в 14:00 по Киеву.

В прямом эфире поединок смотрите на "Футбол 2" - спрашивайте его у вашего кабельного оператора или ищите на спутниковой платформе Xtra TV. В интернете легально эту игру можно будет посмотреть на нескольких платформах: oll.tv, Vodafone TV и других. Не забывайте, что все они работают по предоплате.

Если у вас не будет возможности увидеть матч, следить за ходом событий вы можете в текстовой трансляции в Матч-центре UA-Футбол. Кроме того, на канале Подкасты UA-Футбол будет аудио стрим этой игры.

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В статье: ФК Мариуполь Динамо (Киев)
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