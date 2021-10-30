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Мариуполь - Динамо: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ
Поединок в Приазовье откроет 13-й тур чемпионата
Фото: ФК Мариуполь/Автор неизвестен
Только в среду эти же соперники встречались в 1/8 финала Кубка Украины. Оба наставника выставили не оптимальные составы, но фаворит всё равно смог одержать победу, затратив на неё минимум усилий. За это время Мирча Луческу с командой отправлялись в Киев и вернулись обратно, оставив в столице страны Виталия Миколенко, но прихватив Виталия Буяльского.
Эта встреча будет открывать тринадцатый игровой день в УПЛ. Матч "Мариуполь" - "Динамо" состоится в субботу, 30 октября, на стадионе имени Владимира Бойко в Мариуполе. Арбитры начнут эту встречу в 14:00 по Киеву.
В прямом эфире поединок смотрите на "Футбол 2" - спрашивайте его у вашего кабельного оператора или ищите на спутниковой платформе Xtra TV. В интернете легально эту игру можно будет посмотреть на нескольких платформах: oll.tv, Vodafone TV и других. Не забывайте, что все они работают по предоплате.
Если у вас не будет возможности увидеть матч, следить за ходом событий вы можете в текстовой трансляции в
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