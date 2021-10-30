Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матвиенко уже в строю. Стала известна заявка Шахтера на матч с Десной
Минус одна проблема для Де Дзерби
shakhtar.com
Донецкий "Шахтер" опубликовал заявку на предстоящий матч УПЛ с "Десной", который начнется сегодня, 30 октября, в 17:00 по киевскому времени.
В списке игроков присутствует Николай Матвиенко, который пропустил несколько матчей из-за повреждения ноги. Футболист уже полностью восстановился после травмы.
Также отметим, что в заявке отсутствуют сразу несколько важных игроков: нет защитников Витао и Виктора Корниенко, а также опорного полузащитника Алана Патрика.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Сайт ФК "Шахтер"
Популярное сейчас
- Мариуполь - Динамо. Анонс и прогноз на матч УПЛ 30.10.2021
- Тренер Буковины Коваленко: Руководство клуба устроило спектакль, чтобы не платить мне компенсацию
- Мысык: В детстве вставил спицы для вязания в уши и засунул в розетку
- Селезнев: Говорю Караваеву: "Слушай, закрой рот. Тебе рано говорить. Ты просто Караваев"
- У меня хоть дно не пробито, 50% геев, скорее всего, педофилы - Бутко устроил срач в сети после каминг-аута австралийского футболиста
- Очередной дубль! Криштиану Роналду официально объявил, что у него будет двойня. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...