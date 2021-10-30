Матвиенко уже в строю. Стала известна заявка Шахтера на матч с Десной

Донецкий "Шахтер" опубликовал заявку на предстоящий матч УПЛ с "Десной", который начнется сегодня, 30 октября, в 17:00 по киевскому времени.

В списке игроков присутствует Николай Матвиенко, который пропустил несколько матчей из-за повреждения ноги. Футболист уже полностью восстановился после травмы.

Также отметим, что в заявке отсутствуют сразу несколько важных игроков: нет защитников Витао и Виктора Корниенко, а также опорного полузащитника Алана Патрика.