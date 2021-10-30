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Колос - Львов: где и когда смотреть матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч "Колос" - "Львов", украинская Премьер-лига, 31 октября 2021
Фото: ФК Львов
Отыграв непростые матчи против перволиговых коллективов в кубке, "Колос" и "Львов" готовятся к встрече в рамках УПЛ. О важности победы лишний раз говорить не стоит. Ковалевский клуб после двух ярких сезонов в элите, скатился в нижнюю часть таблицы. Не помогли неплохие трансферы, не помогла смена тренера.
"Львов", отпустив Бессмертного, сделал ставку на прагматику Дулуба. Игра в обороне немного наладилась, но пока что не удается отойти на безопасное расстояние от зоны вылета. А потому, три очка в воскресенье должны помочь наставнику и команде вздохнуть чуть спокойнее.
Смотрите матч 13-го тура УПЛ в воскресенье, 31-го октября, на канале "Футбол 1". Начало игры в 14:00. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".
Легальная интернет трансляция матча "Колос" - "Львов" будет доступна на платформе Oll.tv.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Колос" - "Львов"
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