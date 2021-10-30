Колос - Львов: где и когда смотреть матч УПЛ

Отыграв непростые матчи против перволиговых коллективов в кубке, "Колос" и "Львов" готовятся к встрече в рамках УПЛ. О важности победы лишний раз говорить не стоит. Ковалевский клуб после двух ярких сезонов в элите, скатился в нижнюю часть таблицы. Не помогли неплохие трансферы, не помогла смена тренера.

"Львов", отпустив Бессмертного, сделал ставку на прагматику Дулуба. Игра в обороне немного наладилась, но пока что не удается отойти на безопасное расстояние от зоны вылета. А потому, три очка в воскресенье должны помочь наставнику и команде вздохнуть чуть спокойнее.

Смотрите матч 13-го тура УПЛ в воскресенье, 31-го октября, на канале "Футбол 1". Начало игры в 14:00. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Колос" - "Львов" будет доступна на платформе Oll.tv.