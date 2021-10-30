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Рух - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Рух - Александрия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 31.10.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Рух - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: УПЛ/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Команды в турнирной таблице разделены шестью очками, хотя фактически выполняют разные задания. "Александрия" стремится в зону еврокубков, "Руху" же главное не вылететь. Львовяне показывают не слишком зрелый футбол, но все еще находятся в процессе построения и поиска. Интересно, как сыграют против агрессивной "Александрии".

Матч состоится 31-го октября 2021-го года в 17:00. Онлайн прямая видеотрансляция матча пройдет на телеканале "Футбол 1". В интернете сигнал телеканала можно найти на платформе Oll.tv.

Для тех, кто не сможет посмотреть видеотрансляцию, состоится текстовый онлайн матч "Рух" - "Александрия". Переходите в матч-центр UA-Футбол >>>

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В статье: ФК Александрия Рух (Львов)
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