Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мариуполь – Динамо: АУДИО трансляция матча УПЛ
Неужели еще одна победа киевлян?
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не сможет посмотреть поединок.
Эти соперники уже встречались на текущей неделе. Это была игра Кубка Украины и завершилась она прогнозируемой победой киевлян. В прошлом сезоне выиграть на берегу Азовского моря "динамовцам" в игре чемпионата не удалось. Однако с тех пор Мариуполь проиграл почти все матчи в родных стенах. Текущая серия команды Остапа Маркевича – семь подряд домашних поражений. Гостям нужно выигрывать, чтобы сохранить единоличное лидерство в таблице и сохранить преимущество над Шахтером в три балла.
Нас ждет очень интригующий поединок, за которым мы предлагаем следить в нашей компании! АУДИО трансляция начнется в субботу, 30 октября – в 13.55 по киевскому времени.
Комментатор: Владимир Бусько
Режиссер трансляции: Александр Рыженко
Популярное сейчас
- Динамо не подпускает Шахтёр, Заря уже четвёртая. Таблица УПЛ 2021/22
- Мариуполь - Динамо: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ
- Успех Урагана, победа ПСЖ без Месси, состав Боснии. Главные новости за 29 октября
- Воспитанник Динамо рассказал, что согласился бы на предложение от Шахтера
- У меня хоть дно не пробито, 50% геев, скорее всего, педофилы - Бутко устроил срач в сети после каминг-аута австралийского футболиста
- Очередной дубль! Криштиану Роналду официально объявил, что у него будет двойня. ФОТО