Мариуполь – Динамо: АУДИО трансляция матча УПЛ

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не сможет посмотреть поединок.

Эти соперники уже встречались на текущей неделе. Это была игра Кубка Украины и завершилась она прогнозируемой победой киевлян. В прошлом сезоне выиграть на берегу Азовского моря "динамовцам" в игре чемпионата не удалось. Однако с тех пор Мариуполь проиграл почти все матчи в родных стенах. Текущая серия команды Остапа Маркевича – семь подряд домашних поражений. Гостям нужно выигрывать, чтобы сохранить единоличное лидерство в таблице и сохранить преимущество над Шахтером в три балла.

Нас ждет очень интригующий поединок, за которым мы предлагаем следить в нашей компании! АУДИО трансляция начнется в субботу, 30 октября – в 13.55 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Бусько

Режиссер трансляции: Александр Рыженко