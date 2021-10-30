Удаливший Тилля. Определен лучший арбитр одиннадцатого тура УПЛ

UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Vbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании принимает участие журналист сайта Игорь Семйон.

По итогам 12-го тура лучшим стал Сергей Бойко. Он судил матч "Ворскла" – "Шахтер" (0:2), показал игрокам обеих команд четыре желтых карточки, одного футболиста удалил, пенальти не назначал.