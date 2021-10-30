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Удаливший Тилля. Определен лучший арбитр одиннадцатого тура УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Первое признание в сезоне для опытного рефери

Удаливший Тилля. Определен лучший арбитр одиннадцатого тура УПЛ

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Vbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании принимает участие журналист сайта Игорь Семйон.

По итогам 12-го тура лучшим стал Сергей Бойко. Он судил матч "Ворскла" – "Шахтер" (0:2), показал игрокам обеих команд четыре желтых карточки, одного футболиста удалил, пенальти не назначал.

Для Сергея Бойко это первое признание в сезоне. Раньше лучшими в туре становились Алексей Деревинский (1-й тур), Ярослав Козык (2-й и 5-й туры), Владимир Новохатний (3-й и 8-й туры), Денис Шурман (4-й тур), Евгений Арановский (6-й тур), Андрей Коваленко (7-й тур), Юрий Иванов (9-й тур), Александр Шандор (10-й тур) и Николай Балакин (11-й тур).

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В статье: лучший арбитр тура
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Комментарии (2)
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Only DK (Kyiv)
30.10.2021 в 13:50
Axaxaxaxa, шлюхтеровская клоунада продолжается
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Alle Garage (Харьков)
30.10.2021 в 13:15
Это плевок в душу всем болельщикам Украины…Позор таким судьям! Ну что ж, зато подлизал Ринату знатно… за это и получил собственно признание.
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