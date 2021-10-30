Шахтер – Десна: АУДИО трансляция матча УПЛ

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не сможет посмотреть поединок.

Горнякам нужно отыгрывать отставание от Динамо, поэтому терять очки снова очень некстати. Северяне в последнее время не впечатляют, поэтому должны стать для хозяев этого матча удобным соперником. Однако Десна уже доказывала, что потенциал этой команды очень высок и она может создать проблемы обоим нашим грандам. На бумаге все смотрится однозначно. А как будет в игре?

Нас ждет очень интригующий поединок, за которым мы предлагаем следить в нашей компании! АУДИО трансляция начнется в субботу, 30 октября – в 16.55 по киевскому времени.

Комментатор: Александр Рыженко

Режиссер трансляции: Александр Рыженко