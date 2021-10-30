Логинов: В первой и второй лиге было такое, что нападающие с маленькими иголками выходили на игру, кололи

Центральный защитник "Днепра-1" Сергей Логинов дал комментарий о том, как раньше некоторые форварды играли против защитников.

"Сейчас, наверное, прямо нет таких грубых нападающих в УПЛ. В высшей лиге играют достаточно квалифицированные форварды.

Могу вспомнить, когда еще в юношеском возрасте только начинал на профессиональном уровне. В первой и второй лиге было, что нападающие исподтишка били, на ноги наступали. Доходило до того, что с маленькими иголками выходили, кололи. Такое было, это 100%. На этом и закалялись.

Когда начинаешь такое вспоминать в нынешних реалиях – даже самому себе не верится. Нет таких грубых, кто исподтишка что-то делает. Все по-мужски ведут борьбу", – сказал Логинов.