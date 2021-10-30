Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Логинов: В первой и второй лиге было такое, что нападающие с маленькими иголками выходили на игру, кололи
По-настоящему брутальный футбол
Центральный защитник "Днепра-1" Сергей Логинов дал комментарий о том, как раньше некоторые форварды играли против защитников.
"Сейчас, наверное, прямо нет таких грубых нападающих в УПЛ. В высшей лиге играют достаточно квалифицированные форварды.
Могу вспомнить, когда еще в юношеском возрасте только начинал на профессиональном уровне. В первой и второй лиге было, что нападающие исподтишка били, на ноги наступали. Доходило до того, что с маленькими иголками выходили, кололи. Такое было, это 100%. На этом и закалялись.
Когда начинаешь такое вспоминать в нынешних реалиях – даже самому себе не верится. Нет таких грубых, кто исподтишка что-то делает. Все по-мужски ведут борьбу", – сказал Логинов.
Популярное сейчас
- Камбэк после замены Месси. ПСЖ- Лилль 2:1. Видео голов и обзор матча
- Аль-Садд в твиттере: Хави имеет двухлетний контракт с клубом и полностью сосредоточен на команде
- Успех Урагана, победа ПСЖ без Месси, состав Боснии. Главные новости за 29 октября
- КУ. Мариуполь - Динамо 1:2. Во втором тайме чуть поиграли в футбол
- Нужно больше Роналду! Джорджина Родригес ждет от Криштиану еще одного ребенка! ФОТО
- "Я люблю тебя, Мауро". Ванда Нара вернулась к Икарди уже после того, как игрок дал согласие на развод