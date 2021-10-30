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Логинов: В первой и второй лиге было такое, что нападающие с маленькими иголками выходили на игру, кололи

Премьер-лига
(1 голосов)

По-настоящему брутальный футбол

Логинов: В первой и второй лиге было такое, что нападающие с маленькими иголками выходили на игру, кололи

Новина українською

Центральный защитник "Днепра-1" Сергей Логинов дал комментарий о том, как раньше некоторые форварды играли против защитников.

"Сейчас, наверное, прямо нет таких грубых нападающих в УПЛ. В высшей лиге играют достаточно квалифицированные форварды.

Могу вспомнить, когда еще в юношеском возрасте только начинал на профессиональном уровне. В первой и второй лиге было, что нападающие исподтишка били, на ноги наступали. Доходило до того, что с маленькими иголками выходили, кололи. Такое было, это 100%. На этом и закалялись.

Когда начинаешь такое вспоминать в нынешних реалиях – даже самому себе не верится. Нет таких грубых, кто исподтишка что-то делает. Все по-мужски ведут борьбу", – сказал Логинов.

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В статье: Первая лига Сергей Логинов СК Днепр-1
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Комментарии (3)
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Bandura (Klagenfurt)
30.10.2021 в 14:20
ага,а ще літаки розпилюють отруту,нам вколюють чіпи і треба носити шапочки з фольги проти 5g
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Ракицкий (Питер)
30.10.2021 в 14:09
а что в этих иголках было?
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Acsakal (Kharkov)
30.10.2021 в 14:07
Схоже, що він досі тих голок боїться і через те голи привозить.
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