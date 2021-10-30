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Судья назначил пенальти в ворота Динамо на 4-й минуте матча с Мариуполем. Киевляне отыгрались через минуту
Молниеносный ответ
Сегодня в матче 13-го тура УПЛ "Мариуполь" дома принимает киевское "Динамо". Матч начался в 14:00 по киевскому времени.
Уже на 4-й минуте поединка. после игры рукой от Сидорчука, рефери назначил одиннадцатиметровый удар в ворота киевлян. Его успешно реализовал Мишнев.
Однако преимущество хозяев длилось недолго: уже на 6-й минуте Сидорчук исправился после ошибки и дальним ударом сделал счет на табло 1:1.
Гол Мишнева:
Гол Сидорчука:
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Комментарии (1)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
30.10.2021 в 14:24
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