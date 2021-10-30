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Судья назначил пенальти в ворота Динамо на 4-й минуте матча с Мариуполем. Киевляне отыгрались через минуту

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Молниеносный ответ

Судья назначил пенальти в ворота Динамо на 4-й минуте матча с Мариуполем. Киевляне отыгрались через минуту

Новина українською

Сегодня в матче 13-го тура УПЛ "Мариуполь" дома принимает киевское "Динамо". Матч начался в 14:00 по киевскому времени.

Уже на 4-й минуте поединка. после игры рукой от Сидорчука, рефери назначил одиннадцатиметровый удар в ворота киевлян. Его успешно реализовал Мишнев.

Однако преимущество хозяев длилось недолго: уже на 6-й минуте Сидорчук исправился после ошибки и дальним ударом сделал счет на табло 1:1.

Гол Мишнева:

Гол Сидорчука:

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В статье: ФК Мариуполь Дмитрий Мишнёв Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
30.10.2021 в 14:24
Була гра рукою чи ні,по духу гри зашвидко дали пенальті)))
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