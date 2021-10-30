Судья назначил пенальти в ворота Динамо на 4-й минуте матча с Мариуполем. Киевляне отыгрались через минуту

Сегодня в матче 13-го тура УПЛ "Мариуполь" дома принимает киевское "Динамо". Матч начался в 14:00 по киевскому времени.

Уже на 4-й минуте поединка. после игры рукой от Сидорчука, рефери назначил одиннадцатиметровый удар в ворота киевлян. Его успешно реализовал Мишнев.

Однако преимущество хозяев длилось недолго: уже на 6-й минуте Сидорчук исправился после ошибки и дальним ударом сделал счет на табло 1:1.

Гол Мишнева:

Гол Сидорчука: