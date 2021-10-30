Как Сидорчук снял паутину с ворот Мариуполя обводящим ударом с левой ноги - ВИДЕО

В матче 13-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" на выезде обыграло "Мариуполь" - 3:2.

Третий гол "бело-синих" в этом поединке на счету у капитана столичной команды - Сергей Сидорчук положил мяч в дальнюю "девятку" красивым обводящим ударом с левой нерабочей ноги. Первый гол динамовцев в этой игре также забил лидер команды Мирчи Луческу.

Эти забитые мячи стали для хавбека первыми в нынешней кампании национального первенства.

В текущем сезоне УПЛ 30-летний полузащитник провел 11 матчей.

Видео гола Сидорчука