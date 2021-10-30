Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Как Сидорчук снял паутину с ворот Мариуполя обводящим ударом с левой ноги - ВИДЕО
Гол Сергея в ворота "моряков"
Фото - Олександр Приходько
В матче 13-го тура чемпионата Украины киевское
Третий гол "бело-синих" в этом поединке на счету у капитана столичной команды - Сергей Сидорчук положил мяч в дальнюю "девятку" красивым обводящим ударом с левой нерабочей ноги. Первый гол динамовцев в этой игре также забил лидер команды Мирчи Луческу.
Эти забитые мячи стали для хавбека первыми в нынешней кампании национального первенства.
В текущем сезоне УПЛ 30-летний полузащитник провел 11 матчей.
Видео гола Сидорчука
Популярное сейчас
- Судья назначил пенальти в ворота Динамо на 4-й минуте матча с Мариуполем. Киевляне отыгрались через минуту
- Мариуполь – Динамо: АУДИО трансляция матча УПЛ
- Злая Бавария, Барселона без Кумана и битва Роналду с Кейном. Какой футбол смотреть на выходных
- Динамо не подпускает Шахтёр, Заря уже четвёртая. Таблица УПЛ 2021/22
- Нужно больше Роналду! Джорджина Родригес ждет от Криштиану еще одного ребенка! ФОТО
- "Я люблю тебя, Мауро". Ванда Нара вернулась к Икарди уже после того, как игрок дал согласие на развод