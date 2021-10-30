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Как Сидорчук снял паутину с ворот Мариуполя обводящим ударом с левой ноги - ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Гол Сергея в ворота "моряков"

Как Сидорчук снял паутину с ворот Мариуполя обводящим ударом с левой ноги - ВИДЕО

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

В матче 13-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" на выезде обыграло "Мариуполь" - 3:2.

Третий гол "бело-синих" в этом поединке на счету у капитана столичной команды - Сергей Сидорчук положил мяч в дальнюю "девятку" красивым обводящим ударом с левой нерабочей ноги. Первый гол динамовцев в этой игре также забил лидер команды Мирчи Луческу.

Эти забитые мячи стали для хавбека первыми в нынешней кампании национального первенства.

В текущем сезоне УПЛ 30-летний полузащитник провел 11 матчей.

Видео гола Сидорчука

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В статье: ФК Мариуполь Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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Кююмалайнен (Київ)
30.10.2021 в 16:57
Это было круто!
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