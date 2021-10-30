ФК Мариуполь - Динамо 2:3. Обзор матча и видео голов

В матче 12-го тура УПЛ киевское "Динамо" на выезде обыграло "Мариуполь" - команды на двоих забили 5 мячей. Особенно красивым вышел 3-й гол "бело-синих" - капитан гостей Сергей Сидорчук пробил голкипера азовцев из-за пределов штрафной площадки.

После этого тура подопечные Мирчи Луческу продолжают лидировать в турнирной таблице чемпионата Украины. В свою очередь "моряки" под руководством Остапа Маркевича занимают последнюю позицию.