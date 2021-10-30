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ФК Мариуполь - Динамо 2:3. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Вряд ли Луческу может быть доволен ходом игры

ФК Мариуполь - Динамо 2:3. Обзор матча и видео голов

Фото: ФК Мариуполь/Автор неизвестен

Новина українською

В матче 12-го тура УПЛ киевское "Динамо" на выезде обыграло "Мариуполь" - команды на двоих забили 5 мячей. Особенно красивым вышел 3-й гол "бело-синих" - капитан гостей Сергей Сидорчук пробил голкипера азовцев из-за пределов штрафной площадки.

После этого тура подопечные Мирчи Луческу продолжают лидировать в турнирной таблице чемпионата Украины. В свою очередь "моряки" под руководством Остапа Маркевича занимают последнюю позицию.

Мариуполь. Стадион им. В.С.Бойко
Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр)
Ассистенты: Ярослав Трехлиб (Днепр), Игорь Рыбченко (Запорожье)
ФК Мариуполь - Динамо 2:3
Голы: Дмитрий Мишнёв 4 (пен.), Владислав Клименко 90+2 - Сергей Сидорчук 5, Николай Шапаренко 29, Сергей Сидорчук 68

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В статье: ФК Мариуполь Динамо (Киев)
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Комментарии (4)
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rjhxb61@ukr.net (киев)
30.10.2021 в 19:26
Понятно, что Сидору мяч случайно в клешню попал, поэтому пенальти. Через пару минут ошибку дятла в судейской форме - исправил. Минут за 20 до окончания матча - закрепил!)
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0
0
Fishing 555 (Rivne)
30.10.2021 в 18:44
Реализация у киевлян дрянь.
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+1
0
avatar
Цап-царап (Харків)
30.10.2021 в 17:45
У меня знакомый, тот что выжил в соломенской больнице Киева, сделает ставу на ДК, а потом грубо выражается... : )
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0
-1
аr_UPL (Киев)
30.10.2021 в 18:16
До чого твій висер?
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0


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