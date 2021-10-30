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ФК Мариуполь - Динамо 2:3. Обзор матча и видео голов
Вряд ли Луческу может быть доволен ходом игры
Фото: ФК Мариуполь/Автор неизвестен
В матче 12-го тура УПЛ киевское "Динамо" на выезде обыграло "Мариуполь" - команды на двоих забили 5 мячей. Особенно красивым вышел 3-й гол "бело-синих" - капитан гостей Сергей Сидорчук пробил голкипера азовцев из-за пределов штрафной площадки.
После этого тура подопечные Мирчи Луческу продолжают лидировать в турнирной таблице чемпионата Украины. В свою очередь "моряки" под руководством Остапа Маркевича занимают последнюю позицию.
Мариуполь. Стадион им. В.С.Бойко
Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр)
Ассистенты: Ярослав Трехлиб (Днепр), Игорь Рыбченко (Запорожье)
Голы: Дмитрий Мишнёв 4 (пен.), Владислав Клименко 90+2 - Сергей Сидорчук 5, Николай Шапаренко 29, Сергей Сидорчук 68
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