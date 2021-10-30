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Судейский эксперт назвал непрофессиональным решение Романова назначить пенальти в ворота Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Матч Мариуполь - Динамо, игра рукой Сидорчука, арбитр - Романов, эксперт - Ступар

Судейский эксперт назвал непрофессиональным решение Романова назначить пенальти в ворота Динамо

Фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар проанализировал работу Виталия Романова в матче 13-го тура УПЛ "Мариуполь" – "Динамо". Прежде всего, следует сказать, что эксперт поддержал решение судьи не назначить одиннадцатиметровый за попадание мяча Караваеву в локоть в конце первого тайма. А вот в решении Романова наказать "Динамо" одиннадцатиметровым за попадание мяча в руку Сидорчуку на третьей минуте, по мнению Ступара, есть сомнения. Очевидно там все только на первый взгляд.

- Правильно говорят об отведенной руке в сторону и увеличенном объеме тела, - говорит Мирослав Иванович. – Но нужно учитывать контекст ситуации. Рука была отведена в сторону по причине движения тела игрока в конкретной ситуации. Другими словами, Сидорчук не мог иначе держать эту руку, пытаясь сыграть в мяч головой.

В Правилах игры четко прописаны такие ситуации. Не только пункты об увеличении объема тела, но и конкретика. Дословно из Правил: "Считается, что игрок увеличил объем собственного тела неестественным способом, когда положение его руки не является следствием движения тела игрока в конкретной ситуации". А тут как раз было следствие движения тела. То есть решение Романова не подпадает под Правила, которые большинство, в том числе и Романов, трактуют поверхностно, - объяснил Мирослав Иванович. – Считаю, что решение назначить пенальти было непрофессиональным.

Вообще, удивляет, - продолжает эксперт, - что после плохой кубковой игры в Луцке Романов получил назначение на ближайший тур. Повторяется та же история – никаких санкций в отношении ошибок и плохих действий судей. Арбитры ощущают безнаказанность, что не может не влиять на их работу. Если абстрагироваться от ситуации с пенальти, то разве к Романову нет других претензий? Есть. В частности, относительно карточек. Шапаренко получил на 30-й минуте формальную желтую за подножку. А на 51-й тот же Шапаренко за полтора метра до штрафной сфолил против Очеретько. А второй желтой нет, побоялся удалить футболиста "Динамо".

Романов не умеет говорить с футболистами там, где этого требует ситуация, - сказал эксперт. – Например, когда были конфронтации по истечении игрового времени. Нигде в правилах не написано, что судья должен давать команде закончить атаку, если истекло время (если это не угловой, штрафной или какое-либо другое стандартное положение). "Динамо" выбежало в контратаку (как в первом тайме, так и во втором), Романов просвистел, а после этого гасил эмоции киевлян карточками. Хотя мог просто объяснить футболистам, что в правилах нет такого предписания, как "позволить закончить атаку". Закончилось время – свисток. Всё закономерно. Но Романов должен был успокоить игроков и объяснить им свою позицию, а не разбрасываться карточками, повышая градус напряжения, – отметил Мирослав Иванович.

Добавим, что "Динамо" выиграло у "Мариуполя" 3:2 и сохранило лидерство в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
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Комментарии (7)
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таврия19752009 (симферополь)
30.10.2021 в 19:22
Ступар болельщик Динамо
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+1
-1
Only DK (Kyiv)
30.10.2021 в 19:20
Понятно, что шлюхтерочные надеялись, что их помойка отберет очки отДинамо, что пеналь на первых минутах сломает Чемпиона. Но смоктанули как всегда
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+1
-2
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
30.10.2021 в 19:15
Вічні спори про гру рукою. Дозвольте грати руками,менше полеміки буде...
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+1
-1
Алекс1955 (Донецк)
30.10.2021 в 19:13
Насчет игры рукой в своей штрафной, то я считаю, что то, как держат руки защитники (а-ля арестанты) это не естественное положение. И подпрыгнуть игрок не сможет без того, чтобы не развести руки. Но судьи ВСЕГДА свистят, если мяч попал в руку, которая отведена в сторону, а при прыжке, если соперник подставит голову под руку, то можно получить и карточку. Так что не надо усложнять "...Считается, что игрок увеличил объем собственного тела неестественным способом, когда положение его руки не является следствием движения тела игрока в конкретной ситуации..." Это дает арбитрам такое поле деятельности для "отмазки" нужных команд. А тут Сидорчук легко отделался, вон не помню какой игре Мариуполя Мампасси падал в своей штрафной а нападающий ударил и попал ему мячом в руку (человек, когда падает не может держать руки за спиной, если они не связаны), так Мампасси получи еще и ЖК.
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+2
-3
мы за динамо (киев)
30.10.2021 в 19:19
це кротофуфлосуддівство. в світі вже давно так не судять.
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+1
-1
avatar
Spokoyno (Київ)
30.10.2021 в 19:07
Ніде не сказано, утім судді в більшості випадків дають закінчити атаку! Кащук щосили лупить по ногам Шапаренко, суддя обходиться без картки, от при першому дрібному фолі Миколі одразу картку! Так формально арбітр мав приймати таки рішення, до речі як і протилежні... Тому це виглядало за кого "заплатили" тому і лояльні!
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-3
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
30.10.2021 в 18:54
І в кінці першого тайму, і другого - залишалось 3-4 секунди ігрового часу, чого цілком достатньо для голу. Суддя банально і цинічно спадлючив.
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-1


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