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Судейский эксперт назвал непрофессиональным решение Романова назначить пенальти в ворота Динамо
Матч Мариуполь - Динамо, игра рукой Сидорчука, арбитр - Романов, эксперт - Ступар
Фото - Олександр Приходько
Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар проанализировал работу Виталия Романова в матче 13-го тура УПЛ "Мариуполь" – "Динамо". Прежде всего, следует сказать, что эксперт поддержал решение судьи не назначить одиннадцатиметровый за попадание мяча Караваеву в локоть в конце первого тайма. А вот в решении Романова наказать "Динамо" одиннадцатиметровым за попадание мяча в руку Сидорчуку на третьей минуте, по мнению Ступара, есть сомнения. Очевидно там все только на первый взгляд.
- Правильно говорят об отведенной руке в сторону и увеличенном объеме тела, - говорит Мирослав Иванович. – Но нужно учитывать контекст ситуации. Рука была отведена в сторону по причине движения тела игрока в конкретной ситуации. Другими словами, Сидорчук не мог иначе держать эту руку, пытаясь сыграть в мяч головой.
В Правилах игры четко прописаны такие ситуации. Не только пункты об увеличении объема тела, но и конкретика. Дословно из Правил: "Считается, что игрок увеличил объем собственного тела неестественным способом, когда положение его руки не является следствием движения тела игрока в конкретной ситуации". А тут как раз было следствие движения тела. То есть решение Романова не подпадает под Правила, которые большинство, в том числе и Романов, трактуют поверхностно, - объяснил Мирослав Иванович. – Считаю, что решение назначить пенальти было непрофессиональным.
Вообще, удивляет, - продолжает эксперт, - что после плохой кубковой игры в Луцке Романов получил назначение на ближайший тур. Повторяется та же история – никаких санкций в отношении ошибок и плохих действий судей. Арбитры ощущают безнаказанность, что не может не влиять на их работу. Если абстрагироваться от ситуации с пенальти, то разве к Романову нет других претензий? Есть. В частности, относительно карточек. Шапаренко получил на 30-й минуте формальную желтую за подножку. А на 51-й тот же Шапаренко за полтора метра до штрафной сфолил против Очеретько. А второй желтой нет, побоялся удалить футболиста "Динамо".
Романов не умеет говорить с футболистами там, где этого требует ситуация, - сказал эксперт. – Например, когда были конфронтации по истечении игрового времени. Нигде в правилах не написано, что судья должен давать команде закончить атаку, если истекло время (если это не угловой, штрафной или какое-либо другое стандартное положение). "Динамо" выбежало в контратаку (как в первом тайме, так и во втором), Романов просвистел, а после этого гасил эмоции киевлян карточками. Хотя мог просто объяснить футболистам, что в правилах нет такого предписания, как "позволить закончить атаку". Закончилось время – свисток. Всё закономерно. Но Романов должен был успокоить игроков и объяснить им свою позицию, а не разбрасываться карточками, повышая градус напряжения, – отметил Мирослав Иванович.
Добавим, что "Динамо" выиграло у "Мариуполя" 3:2 и сохранило лидерство в турнирной таблице УПЛ.
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