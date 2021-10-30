Шахтер - Десна 4:1. Почти идеально

В прошлом сезоне встреча "Шахтера" и "Десны" носила статус центральной в туре. Этой игре посвящались отдельные репортажи, эту игру обсуждали, от этой игры ждали сенсации. Сейчас все иначе. "Северяне" слишком далеки от борьбы за бронзу, а четыре победы в четырех стартовых турах случились так давно, что уже и не вспомнишь - правда это или вымысел. "Горняки" свои позиции сохранили. Перестройка перестройкой, но в чемпионате у команды де Дзерби очки набираются стабильно, пусть и с небольшими провисами по качеству игры. Это все пустяки. "Шахтер" продолжает изучать требования нового тренера, не сильно отставая от "Динамо".

Итальянский алленаторе "горняков" продолжает сильно трясти состав от матча к матчу. Лишь один игрок стабильно выходил в старте в трех последних играх кряду - нападающий Фернандо. И то, здесь ему на руку сыграли травмы Траоре и Педриньо, а также не самая сильная вера де Дзерби в Сикана. Больше в нападение ставить некого. На матч 13-го тура в старте вышли юные украинцы Судаков и Бондарь, один из которых отличился до перерыва со знаком плюс, другой - наоборот. Но сохраним интригу. У Александра Рябоконя ресурс не столь крут, как у его оппонента, а потому их состав угадывался куда проще. Тотовицкий выздоровел от всем известной болячки, но к выходу в старте был не готов. Потому остался в запасе.

Начался матч и инициатива сразу отошла к "оранжево-черным" хозяевам поля. Забежим немного наперед и скажем, что до перерыва только они и вели игру. Уже в самом начале битвы имел хороший шанс Судаков, но его удар из центра штрафной площади приняла штанга. Счет оставался сухим еще несколько минут. Следующий эпизод матча привел к тому, что Литовка все-таки был вынужден доставать мяч из сетки. Хорошая атака "Шахтера" закончилась прострелом с правого фланга от Додо, которую завершил Соломон - 1:0. Коллектив де Дзерби немного сбавил темп, но с мячом практически не расставался. На 18-ю минуту счет по ударам был 7:0, а Фернандо успел не реализовать несколько хорошо эпизодов. Но все это не помешало "Шахтеру" забить во второй раз. Прошла атака по центру закончилась ударом издали от Судакова. Точно в цель.

И казалось бы, игра в одни ворота. Не совсем. Между первым и вторым точным ударом "Шахтера" случился ответ "Десны". Единственный. И точный. Юрченко в районе своей штрафной выцарапал мяч у Майкона и отдал длиннущую передачу на Безбородько. Форвард был один в синей форме в районе центрального круга, но все равно сумел убежать от Бондаря, после чего нанес точный удар под углом из штрафной площади. Счет временно стал 1:1, но очень скоро забил Судаков. Об этом мы писали выше.

Минимальное преимущество вряд ли могло успокоить вспыльчивого де Дзерби, а потому никаких замен в перерыве итальянец не провел. Как и Александр Рябоконь, который продолжал делать ставку на игру в обороне и редкие выпады впереди. Ни к чему хорошему для "северян" это не привело. Гости держались на старте второго тайма, однако Тете и компания довели счет до разгромного. Сначала 14-й номер включил Арьена Роббена, шикарно пробив левой из-за пределов штрафной. А спустя несколько минут он же поучаствовал в отборе, после которого мяч отлетел к Судакову. А дальше прострел и расстрел от Фернандо. 4:1. И все голы от разных футболистов.

В конце де Дзерби начал немного экспериментировать, попробовал в центре нападения Соломона и убрал с поля многих лидеров, которых просто приберег на "Реал". "Десна" попыталась немного добавить в активности впереди и даже могла забивать второй. После неуверенной игры Трубина на выходе, с линии сферу выносил Антонио. Но в целом концовка, как и весь матч, прошла под диктовку "Шахтера". 4:1 - уверенная победа перед Лигой Чемпионов.

Киев. НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Денис Шурман (Вишнёвое)

Ассистенты: Семен Шлончак (Черкассы), Владимир Володин (Херсон)

Шахтер - Десна 4:1

Голы: Манор Соломон 8, Георгий Судаков 27, Тете 62, Фернандо дос Сантос Педро 64 - Денис Безбородько 23

Шахтер: Анатолий Трубин, Додо (Ефим Конопля 74), Марлон (Сергей Кривцов 74), Тарас Степаненко (Маркос Антонио 65), Майкон де Андраде, Тете, Манор Соломон, Георгий Судаков, Исмаили (Николай Матвиенко 65), Валерий Бондарь, Фернандо дос Сантос Педро (Михаил Мудрик 65)

Десна: Игорь Литовка, Вадим Жук (Андрей Тотовицкий 79), Александр Сафронов, Евгений Цымбалюк, Андрей Домбровский, Леван Арвеладзе (Александр Масалов 69), Владислав Калитвинцев, Егор Картушов, Денис Безбородько (Филипп Будковский 79), Евгений Селин, Владлен Юрченко (Тарас Завийский 69)

Предупреждения: Тарас Степаненко 50, Валерий Бондарь 70