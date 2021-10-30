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Сидорчук: Луческу был взволнован, из-за того, что счет должен был быть 6:1 или 7:1

Премьер-лига
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(1 голосов)

Капитан киевлян подвел итоги встречи с "моряками"

Сидорчук: Луческу был взволнован, из-за того, что счет должен был быть 6:1 или 7:1

ФК "Динамо" / Автор неизвестен

Новина українською

Полузащитник киевского "Динамо" Сергей Сидорчук прокомментировал победу в матче с "Мариуполем" в рамках 12-го тура УПЛ.

– Шестая подряд победа в Мариуполе, но сегодня матч получился намного более нервным, чем два дня назад.

– После игры можно сказать, что сказалась дальняя дорога, плюс многое зависело от восстановления, ведь между играми было всего два дня. Вы видели, с чего начиналась сегодняшняя игра – пропущенный гол с пенальти добавил нервозности. Когда же счет стал 3:1, немного успокоились, но при этом могли доводить свое преимущество до четырех-пяти голов точно. Не забили, и получилась нервная концовка.

– В таком ритме команда не устала играть?

– Играть не устали – больше сказываются разъезды. За эти три дня провели много времени в дороге.

– Это были твои дебютные мячи в нынешнем сезоне – и получились два шедевра. Отрабатываешь дальние удары на тренировках?

– Получилось точно пробить с дальней дистанции. В принципе, у меня неплохой удар издали – сегодня же получилось два раза забить.

– Луческу был очень взволнован после матча. С чем это связано?

– Из-за концовки. Счет должен был быть 6:1 или 7:1, но никак не 3:2. Из-за чего и такая нервная концовка получилась, – рассказал Сидорчук.

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В статье: ФК Мариуполь Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
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Источник:
ФК "Динамо"

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Комментарии (1)
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genpet (Николаев)
30.10.2021 в 19:25
Да я давно так говорю, чтобы претендовать в Европе на что то, здесь надо всех разделывать не менее 5-0
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