Сидорчук: Луческу был взволнован, из-за того, что счет должен был быть 6:1 или 7:1

Полузащитник киевского "Динамо" Сергей Сидорчук прокомментировал победу в матче с "Мариуполем" в рамках 12-го тура УПЛ.

– Шестая подряд победа в Мариуполе, но сегодня матч получился намного более нервным, чем два дня назад.

– После игры можно сказать, что сказалась дальняя дорога, плюс многое зависело от восстановления, ведь между играми было всего два дня. Вы видели, с чего начиналась сегодняшняя игра – пропущенный гол с пенальти добавил нервозности. Когда же счет стал 3:1, немного успокоились, но при этом могли доводить свое преимущество до четырех-пяти голов точно. Не забили, и получилась нервная концовка.

– В таком ритме команда не устала играть?

– Играть не устали – больше сказываются разъезды. За эти три дня провели много времени в дороге.

– Это были твои дебютные мячи в нынешнем сезоне – и получились два шедевра. Отрабатываешь дальние удары на тренировках?

– Получилось точно пробить с дальней дистанции. В принципе, у меня неплохой удар издали – сегодня же получилось два раза забить.

– Луческу был очень взволнован после матча. С чем это связано?

– Из-за концовки. Счет должен был быть 6:1 или 7:1, но никак не 3:2. Из-за чего и такая нервная концовка получилась, – рассказал Сидорчук.