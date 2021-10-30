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Сидорчук: Луческу был взволнован, из-за того, что счет должен был быть 6:1 или 7:1
Капитан киевлян подвел итоги встречи с "моряками"
ФК "Динамо" / Автор неизвестен
Полузащитник киевского "Динамо" Сергей Сидорчук прокомментировал
– Шестая подряд победа в Мариуполе, но сегодня матч получился намного более нервным, чем два дня назад.
– После игры можно сказать, что сказалась дальняя дорога, плюс многое зависело от восстановления, ведь между играми было всего два дня. Вы видели, с чего начиналась сегодняшняя игра – пропущенный гол с пенальти добавил нервозности. Когда же счет стал 3:1, немного успокоились, но при этом могли доводить свое преимущество до четырех-пяти голов точно. Не забили, и получилась нервная концовка.
– В таком ритме команда не устала играть?
– Играть не устали – больше сказываются разъезды. За эти три дня провели много времени в дороге.
– Это были твои дебютные мячи в нынешнем сезоне – и получились два шедевра. Отрабатываешь дальние удары на тренировках?
– Получилось точно пробить с дальней дистанции. В принципе, у меня неплохой удар издали – сегодня же получилось два раза забить.
– Луческу был очень взволнован после матча. С чем это связано?
– Из-за концовки. Счет должен был быть 6:1 или 7:1, но никак не 3:2. Из-за чего и такая нервная концовка получилась, – рассказал Сидорчук.
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