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Тете отметился голом в 100-м матче за Шахтер

Премьер-лига
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Юбилей у бразильского игрока

Тете отметился голом в 100-м матче за Шахтер

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

В матче 13-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" разгромил черниговскую "Десну" - 4:1.

Этот поединок стал для вингера "горняков" Тете 100-м в футболке украинской команды. Свой юбилей бразилец отпраздновал голом - 21-летний игрок поразил ворота черниговчан на 62-й минуте встречи.

За сотню игр в составе "Шахтера" Тете записал 28 забитых мячей и 16 голевых передач. За донецкий клуб бразильский футболист выступает с 2018-го года.

Видео гола Тете

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В статье: Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) Тете
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Источник:
Tribuna

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