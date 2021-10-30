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Тете отметился голом в 100-м матче за Шахтер
Юбилей у бразильского игрока
Фото: ФК Шахтер Донецк
В матче 13-го тура чемпионата Украины
Этот поединок стал для вингера "горняков" Тете 100-м в футболке украинской команды. Свой юбилей бразилец отпраздновал голом - 21-летний игрок поразил ворота черниговчан на 62-й минуте встречи.
За сотню игр в составе "Шахтера" Тете записал 28 забитых мячей и 16 голевых передач. За донецкий клуб бразильский футболист выступает с 2018-го года.
Видео гола Тете
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Источник:Tribuna
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