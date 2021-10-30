Тете отметился голом в 100-м матче за Шахтер

В матче 13-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" разгромил черниговскую "Десну" - 4:1.

Этот поединок стал для вингера "горняков" Тете 100-м в футболке украинской команды. Свой юбилей бразилец отпраздновал голом - 21-летний игрок поразил ворота черниговчан на 62-й минуте встречи.

За сотню игр в составе "Шахтера" Тете записал 28 забитых мячей и 16 голевых передач. За донецкий клуб бразильский футболист выступает с 2018-го года.

Видео гола Тете