Атака Шахтера красиво уничтожила оборону Десны. Тактика Рябоконя себя не оправдала

Среди всех октябрьских матчей "Шахтера", два выделяются на общем фоне. В середине месяца подопечные де Дзерби обыграли 6:1 "Зарю", в конце - забили четыре "Десне", пропустив при этом один раз. Два разгрома, оба раза перед встречей с "Реалом" в Лиге Чемпионов, но матча полностью отличались друг от друга.

Виктор Скрипник решил сыграть против "Шахтера" суицидально смело, подняв линию обороны до центра поля и оставив кучу пространства для Фернандо, Педриньо, Тете и остальных. Смелость привела к шести пропущенным. Рябоконь выбрал обратную тактику - низкий блок, компактность, минимальное количество атак. В теории, его ставка куда более выигрышная, но оборона "Десны" уже давно потеряла статус "надежной". Компактность и сопротивление были только для виду.

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Первые голы "горняков" это подтверждают. Не подскажете, кто в этом эпизоде играл против Соломона? Спустя пять секунд Манор будет замыкать на дальней, за спиной у бедного и одинокого Жука.

Второй гол интересен тем, что Судакову дают бить из-за пределов штрафной, хотя он находится в окружении "синей армии". С таким автобусом далеко не уедешь.

Вы можете задать логичный вопрос: А мог ли коуч "Десны" сыграть иначе? Мог, но вряд ли это бы принесло результат. Сила черниговцев в их атаке (по крайней мере, так было раньше), но налегая на действия впереди, ты оставляешь много пространства сзади. А там Фернандо, Тете, Соломон... Повторим то, что мы внушали всем на старте сезона - оборона "Десны" - её ахиллесова пята. На первых порах атака и реализация Безбородько позволяла этого не замечать, но поздняя осень вернула все на свои места. С такой игрой у своих ворот на очки с мотивированным "Шахтером" рассчитывать было нельзя.

Хотя, оборонительная тактика Рябоконя наполовину себя оправдала. "Десна" все-таки забила до перерыва, но пропустила в два раза больше. А должна была в четыре, учитывая, что до перерыва "горняки" нанесли 11 ударов, из которых было шесть в створ. Но такой перекос в атаку сыграл с де Дзерби злую шутку, ведь из-за этого и был пропущен гол.

Многие успели уничтожить Бондаря, поставив крест на его перспективе стать хорошим защитником, но вина в единственном пропущенном коллективная. И Майкон "постарался", позволив Юрченко выцарапать мяч и выдать передачу вперед на Безбородько. И Марлон не спас молодого Валерия, не подстраховав его еще в центральном круге. Бразилец мог начать смещаться диагонально в сторону Безбородько, но решил идти параллельным курсом, наблюдая за забегом форварда "Десны" и центрбека "Шахтера". Бондарь, находясь изначально в менее выгодной позиции, эту стометровку пробежал вторым. Да, скорость - не его лучшая сторона. Одним словом, даже в простом для себя матче, защита вице-чемпиона однажды дрогнула. Но лучше, чтобы это случилось в родной УПЛ, чем в Лиге Чемпионов против "Реала".

Не случись гол "Десны", можно было бы говорить, что "Шахтер" сыграл идеально. В атаке "северяне" почти не напрягали хозяев, а сзади позволяли делать с собой многое. Бразильцы такое любят, и когда у них идет игра, тогда начинается кураж, танцы и карнавал. Больше других старался Тете. Сегодня вингер не только забил сам, но и старался играть на команду, вступал в отбор (пересмотрите четвертый гол) и в принципе показал, что он не самонадеянный индивидуалист, а перспективный командный игрок. Возможно, де Дзерби смог подобрать к нему ключик.

Еще одно светлое пятно - Георгий Судаков. Иногда его излишнее желание идет во вред, но против "Десны" он был хорош. И заслуженный гол его нашел. Прелесть Судакова, что он никогда не боялся играть на обострение. Да, ошибки есть, ведь по-другому в мире таланты не раскрываются, но прогресс виден. Даже на фоне недавних его появлений.

???? Георгий Судаков – лучший игрок матча «Шахтер» vs «Десна» по версии болельщиков ????#Shakhtar #ШахтерДесна pic.twitter.com/edx9SjnNgf — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 30, 2021

Напоследок. Мы не пытаемся сейчас говорить, что после сегодняшней феерии "Шахтер" легко разнесет "Реал" и вернется в гонку за выход в плей-офф ЛЧ. Это два разных матча, с двумя, при всем уважении, абсолютно разными по уровню командами. В Мадриде будет совсем иное сопротивление, и де Дзерби важно вынести правильный урок после разгрома в Киеве. Но об этом нужно начинать думать завтра. Против "Десны" вице-чемпион Украины сыграл классно. И это факт. А факт, если кто не в курсе, самая упрямая вещь в мире.