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Шахтер - Десна 4:1. Обзор матча и видео голов
Уверенная победа "горняков"
Faisal HQ / Автор неизвестен
В матче 12-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" разгромил черниговскую "Десну". На четыре гола "горняков" гости ответили лишь мячем престижа. После этого тура подопечные Александра Рябоконя занимаеют 9-е место в таблице, а команда Роберто Де Дзерби продолжает гонку за киевским "Динамо" и отстает от первой позиции на три очка.
Киев. НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Денис Шурман (Вишнёвое)
Ассистенты: Семен Шлончак (Черкассы), Владимир Володин (Херсон)
Голы: Манор Соломон 8, Георгий Судаков 27, Тете 62, Фернандо дос Сантос Педро 64 - Денис Безбородько 23
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