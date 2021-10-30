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Шахтер - Десна 4:1. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
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Уверенная победа "горняков"

Шахтер - Десна 4:1. Обзор матча и видео голов

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В матче 12-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" разгромил черниговскую "Десну". На четыре гола "горняков" гости ответили лишь мячем престижа. После этого тура подопечные Александра Рябоконя занимаеют 9-е место в таблице, а команда Роберто Де Дзерби продолжает гонку за киевским "Динамо" и отстает от первой позиции на три очка.

Киев. НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Денис Шурман (Вишнёвое)
Ассистенты: Семен Шлончак (Черкассы), Владимир Володин (Херсон)
Шахтер - Десна 4:1
Голы: Манор Соломон 8, Георгий Судаков 27, Тете 62, Фернандо дос Сантос Педро 64 - Денис Безбородько 23

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В статье: Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк)
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