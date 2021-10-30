Де Дзерби: Показатели прогресса Шахтера - если появляются шансы, мы забиваем гол

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировал победу над черниговской "Десной" в поединке 12-го тура УПЛ.

– Сегодня очень хорошо сыграли в первом тайме. Мне лишь не понравилось, что мы пропустили 1 гол, когда "Десна" один или два раза играла на нашей половине поля. А потом мы могли и должны были забить больше голов и улучшить наш уровень через эти ситуации. Показатели нашего прогресса – если появляются шансы, мы забиваем гол; думать, что никогда не достаточно, и не думать, что мы "Шахтер" и не можем легко победить в матче, а выиграть, когда это нужно.

– Мудрик мог забить пару голов. Что вы ему сказали на скамейке после первого гола "Шахтера"?

– Я объяснил ему, что когда идет кросс – передача с другой стороны – нападающий должен быть готов забивать, как это сделал Соломон. Мудрик мог сделать то же во втором тайме.

– Очень классную игру показал Судаков.

– Думаю, он нашел уверенность в себе, как и Мудрик найдет, как и Тете, Бондарь. И я хотел бы, чтобы у Бондаренко было больше шансов – это еще один наш талант. Потому что они все молодые, сильные, украинцы. Мы знаем, что это их будущее и у нас есть такие игроки.

– Пропущенный гол – ошибка Бондаря?

– Марлона и Бондаря – обоих. Я очень зол, потому что мы пропустили такой гол, в том случае мы были 2 против 1. Не должны пропускать, когда мы этого не заслуживаем, – рассказал итальянский наставник.