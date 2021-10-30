УПЛ. Ингулец - Верес 0:0. Кривое зеркало

Честь работать на этом матче получила Екатерина Монзуль. Весьма интересно решение судейского комитета, учитывая, что обычно Екатерина судит игры с участием топ-команд. Видимо, от "Ингульца" и "Вереса" организаторы ждали какой-то особой борьбы, а от футбола в матче – искрящегося шлейфа. Но если вернуться к реальности…

"Верес" – команда с четким защитным уклоном. "Ингулец" – один из аутсайдеров лиги в плане конструктива и умения забивать голы. А тут еще пришлось играть после позорного поражения 0:4 от МХ 1925 и угроз президента сменить 80 процентов состава. Интересно, верил ли кто-нибудь в то, что какая-то из команд будет действовать от ножа?

На самом деле, неважно, в каких составах играли команды. Это тот случай, когда фамилии не определяют стиль, а стиль "перемалывает" фамилии. Вирт вообще не сторонник ротации, поэтому пришлось подумать только о вопросе замены дисквалифицированного Евгения Пасича. У Лавриненко априори небольшой выбор футболистов, хотя если позволяет себе Бартуловича держать в резерве… Меньше с тем. Два момента за тайм – примерно такая характеристика первых 45-ти минут. Кучеров из "Вереса" стрелял из-за пределов штрафной площади уже третьим темпом – штанга. Шарай бил с 15-ти метров и заставил Когута вытянуться под перекладину. На этом все. Другие эпизоды не заслуживают внимания.

Второй тайм был тоже боевым, но мало результативным. Моменты возникали не благодаря, а вопреки. То есть не как заслуга работы атакующего звена, а как ошибки защитников. Так свой шанс получил Козак, однако пробил над перекладиной. "Ингулец" выглядел лучше, чем в начале матча, однако одного только желания было мало.

Еще нужно было мастерство. Его не хватило, когда простреливал Ситало и никто не отозвался. Не хватило мастерства и удару Шарая. А вот Ковалев пробивал мастерски через себя, но мастерски сыграл и Когут.

Стартовая активность второго тайма немного украсила этот матч, но серый тон продолжал доминировать. Чем меньше времени оставалось до финального свистка, тем больше возникало рутины и обыденности в игре. Разве что выход Михаила Шестакова один на один претендовал бы на что-то особенное, однако футболист не справился с приемом и обработкой мяча. В итоге 0:0 и только две желтые карточки. И не футбол, и не рубка. Ни рыба, ни мясо. Если о некоторых матчах мы говорим как о витрине лиги, то сегодня изображения были порождены кривым зеркалом.

Кропивницкий. Стадион "Зирка"

Арбитр в поле - Екатерина Монзуль

"Ингулец" - "Верес" 0:0

"Ингулец": Евгений Гальчук, Евгений Запорожец (Младен Бартулович 90+2), Владислав Шарай, Павел Полегенько, Александр Козак (Илья Коваленко 70), Андрей Коробенко, Артём Ситало (Михаил Плохотнюк 84), Михаил Шишка, Хеннос Асмелаш, Максим Ковалёв (Мохамед Али Бен Салем 71), Дмитрий Поспелов

"Верес": Богдан Когут, Игорь Солдат, Михаил Сергийчук (Михаил Шестаков 75), Роман Гончаренко, Виталий Тимофеенко (Михаил Гечев 82), Сергей Панасенко (Роберт Гегедош 75), Дмитрий Немчанинов, Валерий Кучеров, Сергей Петько (Никита Полюлях 82), Роман Мирошник, Евгений Пасич

Предупреждения: Евгений Запорожец 89 - Сергей Петько 80