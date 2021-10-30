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Шахтер и Динамо провели по 900 матчей в рамках УПЛ
Отметили юбилей победами
фото - Олександр Приходько
Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" провели свои матчи в рамках 13-го тура чемпионата Украины.
Обе команды одержали победы: подопечные Мирчи Луческу
Таким образом, "бело-синие" и "горняки" провели свои 900 матчи в рамках УПЛ.
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Источник:Sport.ua
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