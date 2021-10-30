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Шахтер и Динамо провели по 900 матчей в рамках УПЛ

Премьер-лига
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Отметили юбилей победами

Шахтер и Динамо провели по 900 матчей в рамках УПЛ

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" провели свои матчи в рамках 13-го тура чемпионата Украины.

Обе команды одержали победы: подопечные Мирчи Луческу обыграли "Мариуполь" со счетом 3:2, а футболисты Роберто Де Дзерби разгромили черниговскую "Десну" - 4:1.

Таким образом, "бело-синие" и "горняки" провели свои 900 матчи в рамках УПЛ.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Sport.ua

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