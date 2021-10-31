Металлист 1925 – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 13-го тура УПЛ

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 13-го тура чемпионат Украины между харьковским "Металлистом 1925" и луганской "Зарей".

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Претендент на один из комплект медалей, по крайней мере, на бронзовый точно, встретится с амбициозным середняком первенства. Смогут ли харьковчане удивить своих гостей? Как настроится команда Скрипника, учитывая, что на неделе ей играть матч Лиги конференций? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 31 октября – в 19:25 по киевскому времени.

Комментатор: Сергей Швец

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский