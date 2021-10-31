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Дубль против Мариуполя стал для Сидорчука первым в карьере

Премьер-лига
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С почином!

Дубль против Мариуполя стал для Сидорчука первым в карьере

Динамо/Автор невідомий

Новина українською

Киевское "Динамо" столкнулось с определенными трудностями в поединке 13-го тура УПЛ против аутсайдера чемпионата "Мариуполя", однако капитан "бело-синих" взял все на свои плечи.

Сергей Сидорчук на старте первого тайма и в середине второй половины встречи забил два красивых гола дальними ударами с обеих ног. Этот дубль стал первым в карьере украинского полузащитника.

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В активе Сидорчука 28 голов в профессиональном футболе: 20 за "Динамо", пять за "Металлург З" и три за сборную Украины. Отметим, что впервые за 15 матчей он забил в ворота “Мариуполя”, а любимыми его командами являются “Заря” и “Говерла” - по три гола каждой.

В этом сезоне на счету Сергея два гола и один ассист в 16 матчах во всех турнирах.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Мариуполь
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