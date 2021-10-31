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Забарный: Мариуполь незаслуженно находится на последнем месте
В "азовцы" было много шансов забить, и они воспользовались ими
Динамо/Автор невідомий
Центральный защитник киевского "Динамо" Илья Забарный прокомментировал победу "бело-синих" во встрече против "Мариуполя":
“ – Мирча Луческу не был доволен вторым таймом в исполнении команды в кубковом матче против "Мариуполя", концовка сегодняшнего поединка также вышла нервной...
– Да, как сказал Мистер, мы провели второй тайм кубковой игры не очень хорошо. Сегодня выходили на поле с совсем другим настроением, понимая, что матч будет трудным. Думаю, главное, что получили сегодня три очка.
– "Мариуполь" идет на последнем месте в чемпионате, но дал бой и мог забить даже больше двух мячей. Сегодня на первый план вышло настроение, а не класс?
– Мне кажется, “Мариуполь” незаслуженно находится на последнем месте. Это хорошая команда. Возможно, они много пропускают из-за нехватки опыта, и поэтому у них дела в чемпионате идут не лучшим образом. Но не сказал бы, что игра этой команды заслуживает последней позиции. Мы должны не проиграть соперникам в желании. Не реализовывали свои моменты, и в результате получали контратаки на свои ворота, и "Мариуполь" имел шансы нам забить.
– Сегодня Сидорчуку аплодировали даже местные болельщики. В чем секрет его "пушки", он отрабатывает на тренировках дальние удары?
– Не скажу, что Сергей отрабатывает удары дополнительно. Его голы – это были игровые моменты, можно сказать, что он получил сегодня три очка для команды. Поздравляю его.
– Двойной выезд в Мариуполь, далее – матчи с "Барселоной" и "Ворсклой", претендующей на еврокубки. Это самый сложный отрезок в осенней части чемпионата?
– Мы уже привыкли к такому ритму, ведь и в прошлом году играли в аналогичном графике. Ничего сложного в этом нет. Также будем продолжать готовиться и настраиваться на игры”, - сказал Забарный.
Напомним, что "Динамо" и "Мариуполь" располагаются в разных полюсах таблицы УПЛ. Киевляне лидируют в чемпионате, в то время как "азовцы" замыкают турнирку с четырьмя очками. Между командами разрыв в 31 зачетный пункт.
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