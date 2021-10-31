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Забарный: Мариуполь незаслуженно находится на последнем месте

Премьер-лига
(1 голосов)

В "азовцы" было много шансов забить, и они воспользовались ими

Забарный: Мариуполь незаслуженно находится на последнем месте

Динамо/Автор невідомий

Новина українською

Центральный защитник киевского "Динамо" Илья Забарный прокомментировал победу "бело-синих" во встрече против "Мариуполя":

“ – Мирча Луческу не был доволен вторым таймом в исполнении команды в кубковом матче против "Мариуполя", концовка сегодняшнего поединка также вышла нервной...

– Да, как сказал Мистер, мы провели второй тайм кубковой игры не очень хорошо. Сегодня выходили на поле с совсем другим настроением, понимая, что матч будет трудным. Думаю, главное, что получили сегодня три очка.

"Мариуполь" идет на последнем месте в чемпионате, но дал бой и мог забить даже больше двух мячей. Сегодня на первый план вышло настроение, а не класс?

– Мне кажется, “Мариуполь” незаслуженно находится на последнем месте. Это хорошая команда. Возможно, они много пропускают из-за нехватки опыта, и поэтому у них дела в чемпионате идут не лучшим образом. Но не сказал бы, что игра этой команды заслуживает последней позиции. Мы должны не проиграть соперникам в желании. Не реализовывали свои моменты, и в результате получали контратаки на свои ворота, и "Мариуполь" имел шансы нам забить.

– Сегодня Сидорчуку аплодировали даже местные болельщики. В чем секрет его "пушки", он отрабатывает на тренировках дальние удары?

– Не скажу, что Сергей отрабатывает удары дополнительно. Его голы – это были игровые моменты, можно сказать, что он получил сегодня три очка для команды. Поздравляю его.

Двойной выезд в Мариуполь, далее – матчи с "Барселоной" и "Ворсклой", претендующей на еврокубки. Это самый сложный отрезок в осенней части чемпионата?

– Мы уже привыкли к такому ритму, ведь и в прошлом году играли в аналогичном графике. Ничего сложного в этом нет. Также будем продолжать готовиться и настраиваться на игры”, - сказал Забарный.

Напомним, что "Динамо" и "Мариуполь" располагаются в разных полюсах таблицы УПЛ. Киевляне лидируют в чемпионате, в то время как "азовцы" замыкают турнирку с четырьмя очками. Между командами разрыв в 31 зачетный пункт.

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В статье: Динамо (Киев) Мариуполь Илья Забарный
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Источник:
Динамо

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Комментарии (1)
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vgolovan (полтава)
31.10.2021 в 10:23
может это вы незеслуженно на первом а команда мариуполя незаслуженно это плнятно ее место во второй лиге
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