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Днепр-1 - Минай: где и когда смотреть матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч "Днепр-1" - "Минай", украинская Премьер-лига, 1 ноября 2021
Фото: СК Днепр-1
Первым матчем ноября в украинской премьер-лиги станет встреча в Днепре. Местная команда Игоря Йовичевича, имеющая отличную статистику против команд из нижней части таблицы, примет на своем поле "Минай". Днепряне продолжают борьбу за бронзу, а потому потеря очков для них всегда нежелательна. Ибо может закончиться потерей своего места.
Игорь Леонов в двух первых матчах с "Минаем" добыл две ничьи. Закарпатцы играли немного нестабильно, но в целом оставили положительное впечатление. Да, против "Руха" были пропущены странные голы, но в атаке хватало интересных задумок. Посмотрим, что Леонов сможет придумать против "Днепра-1".
Смотрите матч 13-го тура УПЛ в понедельник, первого ноября, на канале "Униан". Начало игры в 17:00.
Помимо этого, легальная интернет трансляция матча "Днепр-1" - "Минай" будет доступна на Youtube-канале "Football Hub".
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Днепр-1" - "Минай"
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