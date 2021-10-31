  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Днепр-1 - Минай: где и когда смотреть матч УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр-1 - Минай: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч "Днепр-1" - "Минай", украинская Премьер-лига, 1 ноября 2021

Днепр-1 - Минай: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: СК Днепр-1

UA-Футбол
Новина українською

Первым матчем ноября в украинской премьер-лиги станет встреча в Днепре. Местная команда Игоря Йовичевича, имеющая отличную статистику против команд из нижней части таблицы, примет на своем поле "Минай". Днепряне продолжают борьбу за бронзу, а потому потеря очков для них всегда нежелательна. Ибо может закончиться потерей своего места.

Читайте такжеЙовичевич: Я готов грызть землю, чтобы сделать Днепр-1 чемпионом

Игорь Леонов в двух первых матчах с "Минаем" добыл две ничьи. Закарпатцы играли немного нестабильно, но в целом оставили положительное впечатление. Да, против "Руха" были пропущены странные голы, но в атаке хватало интересных задумок. Посмотрим, что Леонов сможет придумать против "Днепра-1".

Смотрите матч 13-го тура УПЛ в понедельник, первого ноября, на канале "Униан". Начало игры в 17:00.

Помимо этого, легальная интернет трансляция матча "Днепр-1" - "Минай" будет доступна на Youtube-канале "Football Hub".

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Днепр-1" - "Минай" на UA-Футбол >>

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Минай СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...