Днепр-1 - Минай: где и когда смотреть матч УПЛ

Первым матчем ноября в украинской премьер-лиги станет встреча в Днепре. Местная команда Игоря Йовичевича, имеющая отличную статистику против команд из нижней части таблицы, примет на своем поле "Минай". Днепряне продолжают борьбу за бронзу, а потому потеря очков для них всегда нежелательна. Ибо может закончиться потерей своего места.

Игорь Леонов в двух первых матчах с "Минаем" добыл две ничьи. Закарпатцы играли немного нестабильно, но в целом оставили положительное впечатление. Да, против "Руха" были пропущены странные голы, но в атаке хватало интересных задумок. Посмотрим, что Леонов сможет придумать против "Днепра-1".

Смотрите матч 13-го тура УПЛ в понедельник, первого ноября, на канале "Униан". Начало игры в 17:00.

Помимо этого, легальная интернет трансляция матча "Днепр-1" - "Минай" будет доступна на Youtube-канале "Football Hub".