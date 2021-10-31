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Полная украинизация. Жена Марлоса опубликовала фото сына с оскорбительной символикой в сторону Путина
С кем поведешь, от тех и наберешься
Інстаграм Марлоса/Автор невідомий
Несмотря на то, что полузащитник “Шахтера” Марлос решил все-таки завершить карьеру в сборной Украины, его сын продолжает знакомиться со своеобразными здешними обычаями.
Жена игрока, Ана Паула, опубликовала в Инстаграм стори, в котором Бернардо держит в руках туалетную бумагу с изображением президента РФ Владимира Путина и нецензурной надписью с просьбой забраться из украинских территорий обратно в Москву.
Отметим, что сыну Марлоса сейчас девять лет и он тоже идет по стопам отца. Бернардо занимается футболом в одной из киевских спортивных школ, выступая на позиции атакующего игрока. Он родился через несколько месяцев после того, как Марлос перешел в "Металлист" и всю свою жизнь живет в Украине.
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