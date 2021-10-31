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Полная украинизация. Жена Марлоса опубликовала фото сына с оскорбительной символикой в сторону Путина

Премьер-лига
(3 голосов)

С кем поведешь, от тех и наберешься

Полная украинизация. Жена Марлоса опубликовала фото сына с оскорбительной символикой в сторону Путина

Інстаграм Марлоса/Автор невідомий

Новина українською

Несмотря на то, что полузащитник “Шахтера” Марлос решил все-таки завершить карьеру в сборной Украины, его сын продолжает знакомиться со своеобразными здешними обычаями.

Жена игрока, Ана Паула, опубликовала в Инстаграм стори, в котором Бернардо держит в руках туалетную бумагу с изображением президента РФ Владимира Путина и нецензурной надписью с просьбой забраться из украинских территорий обратно в Москву.

Отметим, что сыну Марлоса сейчас девять лет и он тоже идет по стопам отца. Бернардо занимается футболом в одной из киевских спортивных школ, выступая на позиции атакующего игрока. Он родился через несколько месяцев после того, как Марлос перешел в "Металлист" и всю свою жизнь живет в Украине.

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В статье: Марлос Шахтер (Донецк)
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Комментарии (5)
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vladislav (Харьков)
31.10.2021 в 11:01
Молодец пацан. Настоящий Марлосенко мл. Многим нашим детям нужно поучиться у этого патриота Украины !
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0
0
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simargl (Чернигов)
31.10.2021 в 10:51
Молодец))) А в какой он футбольной школе??? ЦСКА? Левый берег?? Оболонь?? Динамо))???
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+1
-1
avatar
uа-football-2021 (Київ)
31.10.2021 в 10:21
Суркіс своїм хлопцям за таке би голову відкрутив Тому не дивно, що безголовий Миколенко фотографується з рупором кремля - бастой
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+8
-5
янковский ян (Запорожье)
31.10.2021 в 10:28
Не факт что реакция Ахметова будет другой
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+1
-9
rjhxb61@ukr.net (киев)
31.10.2021 в 10:41
В сборной Украины все считают хутина пуйлом.!
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+5
-1


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