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Сидорчук провел отличный матч за Динамо. И дело не только в двух забитых мячах
Можно и в сборную
Фото - ФК Динамо / Автор невідомий
Сергей Сидорчук в последнее время получал много критики. После вчерашнего матча (30.10.2021) против "Мариуполя", напротив, его нужно хвалить. И ничего удивительного в этом нет – как сыграл, такая и оценка.
Он привез пенальти уже на четвертой минуте, но это очень щепетильная и неоднозначная тема. Судейский эксперт Мирослав Ступар, например, говорит, что там игры рукой не было, а просто мяч попал в выставленную в результате биомеханики движения тела руку. Можно вернуться к матчу "Бавария" - "Динамо", где киевляне были наказаны одиннадцатиметровым за очень похожий эпизод с участием Сидорчука (хотя Мирча Луческу был не согласен, акцентируя внимание на том, что раньше игроки "Баварии" толкали "динамовца").
"Мариуполь" - "Динамо". ВИДЕО ↓
"Бавария" - "Динамо". ВИДЕО ↓
Хотя есть пример из поединка "Динамо" - "Бенфика", где было гораздо больше оснований критиковать Сидорчука за игру рукой и общую неаккуратность в действиях. Но судья в этом эпизоде пенальти как раз и не назначил. У рефери всегда своя логика.
"Динамо" - "Бенфика". ВИДЕО ↓
С негативом разобрались, теперь – по поводу позитива. Он заключается не только в двух забитых мячах ударами-красавцами из 24-ех (!) и 31-го (!) метра. Сидорчук наконец-то играл так, как и подобает играть стержневому игроку центра поля. 65 передач – это четвертый лучший показатель в команде, причем третьему и второму местам (Забарному и Сироте) Сидорчук уступил лишь один пас (лидер – Николай Шапаренко, 82-е передачи). Точность 89 процентов уже более-менее соответствует образцам игры центрального полузащитника. У Шапаренко лучше, но Николай допустил девять потерь мяча, а Сидорчук только четыре. Пять раз овладел мячом в неочевидных ситуациях, сделал пять перехватов и одиннадцать (лучший показатель на поле) подборов мяча.
По количеству единоборств в составе "Динамо" лучше Сидорчука (11) были только Виктор Цыганков (13) и Николай Шапаренко (12). Однако среди этой троицы у Сергея самый высокий процент выигранных единоборств – 64. Сидорчук успевал полезно играть как на защиту (пять выигранных единоборств в обороне), так и на атаку (два выигранных единоборства в процессе наступления).
Основная статистика Сергея Сидорчука в матче с "Мариуполем" / скриншот - InStat
Он стал только восьмым игроком матча и пятым игроком "Динамо" по показателю xG ("ожидаемые голы"). Но забил дважды, впервые в своей карьере оформив дубль. Его пребывание с мячом, предшествовавшее результативным ударам, не оценивалось как угроза воротам соперника. Вероятно, именно поэтому удалось забить так дважды – благодаря эффекту неожиданности. Но требовалось мастерство попасть именно так. Сразу вспоминается матч с "Зарей" весной этого года, когда Сидорчук тоже выстрелил, словно из пращи. Значит, умеет. Значит, не случайность.
"Заря" - "Динамо" 0:2. Гол Сидорчука, ВИДЕО ↓
С такой игрой уже не стыдно и в сборную. Правда, там соперники будут априори не уровня "Мариуполя".
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