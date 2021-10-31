Семь игроков Металлиста 1925 находятся в лазарете перед матчем против Зари

Главный врач "Металлиста 1925" Юрий Кривенко рассказал о кадровых проблемах в команде перед матчем 13-го тура УПЛ против "Зари":

“Дерек уже несколько недель занимается беговой работой, а также выполняет упражнения с мячом. У него травма правого колена, полученная в мае этого года. Бразилец восстанавливается в хорошем темпе. Полноценный его возвращение к тренировкам ожидается на рубеже января и февраля.

У Пономара прошло немного больше трех месяцев с момента получения травмы. У Виталия повреждение ахиллово сухожилие на левой ноге. Ему провели контрольное УЗИ-исследование. Наблюдается правильная динамика обновления. На этой неделе Пономарь приступил к беговым упражнениям. Ожидается приблизительный возвращение к полноценным тренировкам в середине декабря или к сборам.

Жичикову провели операцию на правой ноге в конце лета. Как и Пономарю, правому защитнику сделали контрольное УЗИ-исследование, там также есть правильная динамика восстановления. Максим на этой неделе также начал заниматься беговыми упражнениями. В медицинском штабе команды ожидают, что Жичиков будет готов полноценно тренироваться к зимнему сбору команды.

Ростислав Русин находится на реабилитации в Сербии. У него повреждение прямой мышцы бедра на правой ноге. Приблизительно через 10 дней Русин должен вернуться в Харьков и в медицинской службе команды рассчитывают, что почти сразу он сможет вернуться к тренировкам в общей группе.

Владислав Дмитренко получил травму в контрольной игре против "Ворсклы" 4 сентября. У него повреждение передней крестообразной связки и двух менисков. Практически сразу после получения травмы Владислава прооперировали. Ожидается, что на восстановление уйдет примерно 7-8 месяцев. В ближайшее время он также должен отправиться на реабилитацию в Сербию.

Центральный защитник Ткачук получил повреждение в игре против "Мариуполя" 16 октября. Юрий Кривенко рассчитывает, что Ткачук сможет вернуться к тренировкам в общей группе в середине ноября.

Олег Голодюк получил повреждение в кубковой игре против "Александрии". У него отек голеностопного сустава. Олег пока не может полноценно тренироваться. Игру с "Зарей" он пропустит. Также ожидается дополнительное обследование Голодюка в ближайшее время”, – передает слова Кривенко официальный сайт “Металлиста 1925”.